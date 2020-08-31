Дистант - все, но есть варианты: журналист «КП» - Хабаровск» узнал, какие формы удаленного обучения есть в школах

Форма обучения в первую очередь зависит от возможностей родителей и характера конкретного ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последняя четверть предыдущего учебного года стала испытанием для всех. Однако, когда учителя разобрались с дистанционными технологиями, учебный процесс стал комфортнее. Почему я говорю про учителей? Потому что для наших детей эти самые технологии - привычная, естественная среда обитания.

ФОРМАТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Конечно, далеко не все родители были довольны дистанционным обучением. Многодетным родителям элементарно не хватило гаджетов на всех учеников. У младших школьников (да и у некоторых старшеклассников) на первое место вышел вопрос самодисциплины и безопасности - ребенок дома один. Словом, для начальной, да и средней школы дистант - не вариант, если, конечно, кто-то из ближайших родственников не присматривает постоянно за дитятей. А вот для многих восьми-одиннадцатиклассников удаленное обучение оказалось удобным.

Итак, если вы в числе тех, для кого дистант удобнее очной учебы, или вы верите в опасность коронавируса, есть другие формы обучения: домашнее, семейное и очно-заочное.

СЕМЬЯ В ОТВЕТЕ

Чтоб перевести ребенка на семейное обучение, достаточно написать заявление в управление образования. Обосновывать свое решение родитель не обязан. Однако и ответственность полностью ложится на семью, ведь при таком формате обучения ученик исключается из школы. То есть родитель сам составляет учебные планы, сам (или с помощью репетиторов) учит сына или дочку. Школа может с этим помочь, но не обязана. В конце учебного года нужно обратиться в образовательное учреждение по месту прописки, чтобы ребенка зачислили на время сдачи экзаменов.

ДОМА СПОКОЙНЕЕ

Домашнее обучение возможно только по рекомендации врачей. Если у ребенка есть хроническое заболевание (анемия, гемофилия, сахарный диабет в тяжелой форме и другие), то его переводят на обучение на дому. Отличие домашней формы обучения от семейной в том, что ребенок числится в школе, то есть ответственность за его образование несет школа. Учителя-предметники разрабатывают для ученика учебные планы, консультируют его и принимают экзамены. Словом, все, как если бы ребенок занимался в классе.

«ЭНКУ» НЕ ПОСТАВЯТ

Для перевода на очно-заочную форму обучения не требуется медицинских справок или иных документов. Родитель вместе с учеником решает, какие уроки школьник будет посещать, а какие - изучать самостоятельно, и пишет соответствующее заявление на имя директора школы (лицея, гимназии). Учтите, что в графе «очно» должно остаться не менее половины предметов. Например, в учебном плане 14 предметов, вы можете семь, шесть или один изучать заочно. При этом ученик будет сдавать четвертные экзамены на обычных основаниях.

Таким образом, у школьников есть четыре формы обучения, считая вместе с обычной. Какой вариант подойдет для вашей семьи - решать только вам.