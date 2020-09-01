Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 1 сентября 2020 года Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 1 сентября 2020 года, в хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 10101. Из них излечившихся 7945, скончавшихся 90, остальные получают лечение. За сутки в крае зарегистрировали 68 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

- Большинство заболевших это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают восемь пациентов старше 65 лет, 14 детей и подростков в возрасте от одного года до 17 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в районах региона ФОТО: Региональный минздрав

На сегодняшний день «активными» остаются 2066 случаев заболевания, из них 15 человек в тяжелом состоянии. При этом у 761 человек пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции. В стационарах края лечится 271 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше одной тысячи человек, контактировавших с заболевшими.