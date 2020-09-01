Трансляция прямой линии врио губернатора Хабаровского края 1 сентября Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 1 сентября, состоится трансляция прямой линии врио губернатора Хабаровского края. Михаил Дегтярев ответит на вопросы жителей региона и журналистов. Об этом сообщили в пресс- службе краевого правительства.

Сообщения от граждан будут принимать в WhatsApp по номеру 8-924-104-44-71. Задать вопросы во время «прямой линии» можно будет и по телефону: (4212) 40-22-22. Прямую трансляцию можно посмотреть в эфирах местных телеканалов, в личном аккаунте Михаила Дегтярева соцсети Instagram и на официальной странице правительства Хабаровского края в YouTube.

Ранее сообщалось, что Михаилу Дегтяреву от жителей Хабаровского края поступило больше тысячи обращений. Врио губернатора края получил их через свой аккаунт в соцсети Instagram за первый месяц работы. Каждое из посланий зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».