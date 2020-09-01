«Порт Дальний» стал ближе к людям

Часть инфраструктуры будущего порта Фото: Предоставлено

ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ К ПАРТНЕРСТВУ

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края прошла первая публичная встреча руководителей компании «Порт Дальний» (группа «А-Проперти») с местными активистами, высказывавшими опасения против строительства нового морского терминала. Инициатором разговора стал сам инвестор, и наметившееся, казалось, длительное противостояние теперь может превратиться в эффективное социальное партнерство. Жители поселка Заветы Ильича, вблизи которого будет строиться порт, по заверению представителей компании-инвестора, получат полный доступ к проектной документации и возможность контролировать каждый этап стройки, особенно в части экологической безопасности. А после того, как предприятие заработает, десять процентов от его прибыли будет перечисляться в специально созданный общественный фонд - для решения насущных социальных и инфраструктурных проблем поселка.

Сказать, что разговор был простым и проходил в исключительно миролюбивом ключе, нельзя. Все-таки перспектива соседства с угольным терминалом не может не вызывать объективные опасения людей. Многие дальневосточные причалы строились еще в советское время, а внедрять современные технологии пыле- и шумозащиты их собственники до сих пор не спешат.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В этом плане проект холдинга «А-Проперти» можно назвать принципиально иным: уже на уровне концепции главной его особенностью была заявлена экологическая безопасность. В качестве примеров для подражания инвестор рассматривал терминалы Ванкувера и Брисбена - городов, жители которых практически не замечают «угольного» соседства, поскольку ни пыли, ни грохота в портах нет. Для эффективного пылеподавления в «Порту Дальнем» планируется реализовать целый комплекс специальных решений от известной компании Stacker, при том, что работы, связанные с повышенным пылеобразованием (такие как опрокидывание вагонов) на финальном этапе завершения строительства вообще будут производиться в закрытых ангарах.

Однако жители Заветов с этой концепцией знакомы не были, они делали свои выводы по материалам СМИ и первой, довольно общей, презентации проекта, где были представлены условные иллюстрации и фотографии других терминалов. Руководители «Порта Дальнего» признают, что им не удалось с самого начала в полной мере обеспечить полноценное информирование населения, и теперь они хотят скорректировать общественное мнение.

Для этого в Заветах Ильича в ближайшие дни заработает общественная приемная, где любой желающий может получить информацию по терминалу из первых рук.

Проект терминала, как было объявлено на встрече, еще не закончен, он дорабатывается, причем с учетом тех критических замечаний, которые уже поступили от экологов и общественников. Вся дальнейшая работа над этим проектом будет вестись фактически при участии местных жителей.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Надо сказать, что далеко не все в Заветах склонны видеть в возведении порта больше минусов, чем плюсов. Поговорив с местными жителями, наши корреспонденты отметили: люди помоложе, особенно мужчины трудоспособного возраста воспринимают этот проект с большим интересом, тогда как пенсионеры - в основном с опаской.

- Это нормальное развитие для поселка, наконец-то новые рабочие места появятся для жителей, - в один голос говорят Руслан Чувайлов и Андрей Лосицкий, жители Заветов.

- А не боитесь, что здесь будут проблемы с экологией, пойдет угольная пыль, поскольку были уже негативные прецеденты? - пытаемся спровоцировать молодых людей на критику.

- Я надеюсь, они устранят эти моменты. Надзорные организации должны не допустить этого, - уверен Руслан Чувайлов.

Татьяна Поркина, коренная жительница Заветов, тоже ничего против не имеет.

- Я тут с самого детства живу, я тут родилась, - говорит Татьяна. - На том месте, где собираются строить терминал, всегда была мусорка, ничего хорошего там не было.

- А когда будет построен терминал, вы не планируете устроиться туда на работу?

- Хотелось бы, если возьмут, - не скрывает заинтересованности Татьяна Поркина.

Юрий Краснов, еще один из «заветовцев», опрошенных нами на улице, тоже не выразил беспокойства по поводу «Порта Дальнего».

- Появятся новые рабочие места, население будет занято, начнется реальное благоустройство поселка, ремонт, - уверенно говорит он.

Вообще, создалось впечатление, что на улице и в месте, где проходила встреча, были люди из разных городов. Но нет - все из Заветов Ильича, просто по-разному относятся к проекту. Такая вот любопытная демократия в отдельно взятом приморском поселке с населением около восьми с небольшим тысяч.

Что, безусловно, объединило две эти социальные группы - так это заявленная инвестором инициатива о создании общественного фонда Заветов Ильича. Идею делиться десятью процентами прибыли в интересах поселка позитивно воспринимают все. При этом представители «Порта Дальнего» озвучили принципиальную позицию собственника: распределением средств из фонда должны заниматься только сами местные жители, предприятие не будет в этом участвовать.

ПЛАНЫ И ПОЖЕЛАНИЯ

В том, что процесс этот будет сопровождаться жаркими дискуссиями, можно не сомневаться: планов и пожеланий у жителей Заветов предостаточно. В этом мы тоже могли убедиться, общаясь с людьми на улицах. Вот лишь некоторые из их высказываний:

- На строительство детских площадок, дорог, если можно, бассейн - у нас тут ничего такого нет, или спортивный комплекс...

- Чтобы места были для отдыха вот такие, чтобы посидеть и отдохнуть вечером, прогуляться...

- Перво-наперво - это дороги, потом, у нас у всех внуки, дети, я бы очень хотела, чтобы что-то было для детей сделано: у нас ни секций нет по большому счету, ни спортивных комплексов, ни детских площадок...

- Еще у нас не хватает парка с аттракционами, куда бы можно было привести деток...

Сама по себе идея создания общественного фонда, который будет распоряжаться частью доходов от работы нового порта, уникальна - ничего подобного нигде в России пока что не было. Она кажется людям действительно предельно простой и понятной. Предприятие строится «на нашей земле», говорят они, значит должно заботиться о поселке.

Но инвестор «Порта Дальний» этому как раз не противится, и такое отношение местных жителей к «пришлым бизнесменам» считает совершенно нормальным. Теперь же, когда удалось вступить в конструктивный диалог с самыми ярыми оппонентами строительства, у этого соседства действительно начали появляться признаки складывающегося социального партнерства. И есть надежда, что такое сотрудничество станет своего рода примером для всего российского бизнеса.

Кирилл АНТОНОВ.