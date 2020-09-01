Ограничения по коронавирусу в Хабаровском крае снимут 4 сентября 2020 года: подробности

Ограничения по коронавирусу в Хабаровском крае снимут 4 сентября 2020 года Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Все ограничения по коронавирусу в Хабаровском крае снимут 4 сентября 2020 года. Постановление об этом врио губернатора региона Михаил Дегтярев подписал накануне, 28 августа. Полный текст документа можно посмотреть по ссылке. Также отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан страже 65 лет. Между тем обязательными остаются соблюдение масочного режима, термометрия, дезинфекция и социальная дистанция.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Масочный режим сохраняется в общественных местах, на предприятиях, в организациях всех форм собственности. Требование распространяется в том числе на медицинские организации, аптеки и аптечные пункты, объекты розничной торговли, а также компании, оказывающие услуги населению. Маски необходимо носить в помещениях госпредприятий, органов самоуправления муниципальных образований края. Также масочный режим действует на авто-, речных и железнодорожных вокзалах, в морских портах, в аэропортах и на остановках городского и пригородного общественного транспорта, такси.

СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ

Жителям края настоятельно рекомендуют соблюдать социальную дистанцию по отношению к другим людям не менее полутора метров. Исключение - случаи оказания услуг перевозки багажа и пассажиров легковыми такси. Для соблюдения этого требования предпринимателям, индивидуальным предпринимателям, органам исполнительной власти и местного самоуправления, а также некоммерческим организация и другим лицам, деятельность которых связана с взаимодействием с гражданами, предстоит обеспечить необходимые условия. Например, нужно нанести разметку на территориях, указывающую расстояние до рядом стоящего человека.

ТЕРМОМЕТРИЯ

Работодателям в крае настоятельно рекомендуют измерять температуру тела сотрудников на рабочих местах. Если она будет высокой, работнику следует отправиться домой и вызвать врача. В целях минимизации риска заражения коронавирусом в организациях и на предприятиях рекомендуется усилить дезинфекционный режим, проветривать помещения, проводить обеззараживание воздуха. При входе в здания работодатель должен обеспечить возможность обработки рук антисептиками.