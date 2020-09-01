Чем заняться хабаровчанину в Приморье: где жить и как туда попасть

Ливадия - излюбленное место для пляжного отдыха Фото: Евгения МОЛОТОВА

Итак, вы определились с видом отдыха и выбрали то, что больше по душе. Настала пора ответить на следующий вопрос.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПРИМОРЬЯ?

Здесь варианты тоже на выбор. Самолет, поезд или личный автомобиль – все зависит от выбранного маршрута, желания и возможностей.

Самолет подойдет тем, кто не любит тратить много времени на дорогу, и в качестве места отдыха выбирает Владивосток. Всего полтора часа в полете и вы в аэропорту дальневосточной столицы. Лайфхак: если удастся взять билеты по льготной цене, это будет дешевле, чем стоимость билета в купе поезда. На чем можно сэкономить: берите билеты непосредственно в кассе аэропорта, там не начисляют пошлину за оформление билета, которая может составлять до 70% его стоимости.

Железнодорожный вагон предполагает наибольшее удобство при перемещении. Современные вагоны РЖД позволяют с комфортом путешествовать даже грудным младенцам и старикам. Почти все они оборудованы кондиционерами, биотуалетами и розетками под 220 V. Так что можно и ноги вытянуть и мобильник зарядить. Если вы выбрали в качестве места отдыха Находку, помните поезд до нее идет только один. Если же билетов на него не хватило, можно смело ехать до Владивостока и там пересаживаться на автобус до Находки. Конечная сумма будет примерно та же. О билетах вообще стоит побеспокоиться заранее – их разметают как горячие пирожки. Между верхними и нижними полками существенная разница в цене, так что, если вы с ребенком или престарелой бабушкой берете билеты на верхнюю полку – вы поедете именно на ней, коммунизм с возможностью обмена полками больше не работает. Курить и распивать в поездах запрещено. Совсем.

На чем можно сэкономить: если вы выкупаете купе полностью – вам могут предложить скидку. Также дешевле билеты на местные поезда, например Советская Гавань – Владивосток, или проходящие, которые останавливаются в неудобное время, например Самара – Владивосток. Ах да! По умолчанию РЖД предлагает своим пассажирам страховку. Она платная, а оформлять ее совсем не обязательно.

Владивостокский океанариум - интересно и познавательно Фото: Евгения МОЛОТОВА

Самым удобным с точки зрения мобильности по-прежнему остается автомобиль. Можно выбрать любое направление, если конечно, вы готовы крутить баранку 12 – 16 часов подряд. Имейте в виду, дороги в Приморье сильно хуже, а бензин почти такой же дорогой. Так, автору этих строк на одной из заправок возле Фокино попалось дизельное топливо по 53 рубля за литр. А дорога от самого Фокино до Волчанца растянулась более чем на два часа, хотя протяженность ее менее 70 километров. Сэкономить здесь крайне затруднительно, разве что брать платных пассажиров.

ДОМИК У МОРЯ

Итак, вы определились с типом отдыха и способом доставки себя и чемодана с купальниками. Остается вопрос, где жить? Ассортимент, предоставляемый приморскими отельерами, если чем и блещет, то искусством копирайтеров, описывающих их достоинства. Туристу, привыкшему к отелям Турции и бунгало Тайланда, в Приморье будет… странно. За фанерный домик, похожий на дачный туалет времен царя Гороха с удобствами на улице и общим на всех «летним душем», оптимистично настроенный арендодатель может запросто попросить 2000, а то и 3000 рублей. В сутки. А в домик размером в купе поезда норовят разместить по четыре человека (за небольшую доплату туда же поставят раскладушку для ребенка). Комнаты в стационарном корпусе, с душем на этаже обойдутся уже от 4000 до 6000 в сутки. Если же вы готовы отдать от 10000 и выше, ваш отдых начнет напоминать остров Хайнань. Только без Хайнаня.

Стоимость аренды такого домика 2500 - 3000 рублей в сутки Фото: Евгения МОЛОТОВА

Чтобы сэкономить на размещении нужно либо попрощаться с комфортом, либо, перелопатить кучу частных объявлений в поисках квартиры или дачи посуточно. Но и здесь отдыхающего поджидают подводные камни, например, арендованная вами квартира может, случайно, оказаться занята родственниками арендодателя, или «пять минут от моря» окажутся на деле пятью километрами вниз с сопки. Одно хорошо – за уютный дачный домик вам никогда не сосватают дровяной или угольный сарай. По крайней мере, на моей памяти такого не было.

НУЖНА ЛИ СПРАВКА ОТ ВРАЧА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В ПРИМОРЬЕ?

Масочный режим в Приморье сохраняется. Больше никаких, значимых для отдыхающего ограничений, замечено не было. Выезжая на базу, стоит уточнить, прошла ли она санобработку, в остальных случаях ничего уточнять не придется. Однако, не забудьте полис ОМС. В случае возникновения экстренной ситуации, он вас выручит также, как и дома. Никаких иных медицинских документов получать не нужно. Важно! Родителям, чьи дети посещают детский сад, следует помнить о том, что при отсутствии ребенка в ДОУ более пяти дней, с него могут потребовать справку о состоянии здоровья. Записаться на прием к врачу следует заранее, лучше за неделю, воспользовавшись порталом «Госуслуги», поскольку прием в детских поликлиниках осуществляется по записи.

Приятного отдыха!