Когда и где сделать прививку от гриппа бесплатно в Хабаровске? Фото: Администрация Хабаровска

КОГДА НАЧНЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА?

Когда начнется вакцинация от гриппа в Хабаровском крае - вопрос отнюдь не праздный, учитывая тот факт, что прививки лучше делать заблаговременно, до наступления холодов, когда пойдет сезонная волна заболеваемости ОРВИ. По словам медиков, вакцинация в Хабаровске 2020 пройдет с 1 сентября по 1 ноября и закончится, возможно, даже с опережением графика. В этом году в краевом центре планируют привить 60% хабаровчан - этот показатель выше предыдущего, 2019, года.

- В первоочередном порядке будут прививаться люди из группы риска - работники образования, здравоохранения, транспорта, торговли, пожилые люди и ряд других категорий граждан. Мы планируем охватить 75% из них, - сказала заместитель начальника отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска Татьяна Захарова. - Важно сделать прививку заранее, до сезонного подъема заболеваемости гриппом, который обычно отмечается в ноябре, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, первая партия вакцины «Совигрипп» уже поступила в медицинские учреждения Хабаровска, а вторую доставят в краевой центр немного позже. Этот препарат хорошо себя зарекомендовал, является трехвалентным и включает подтип вируса типа А и один подтип вируса В. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в России будут циркулировать штаммы H1N1, H3N2 и B/Victoria lineage.

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Прививку от гриппа бесплатно в Хабаровске вам сделают в поликлинике по месту жительства и работы. При себе необходимо иметь только медицинский полис и паспорт. Кроме того, организовать бесплатную вакцинацию может и ваш работодатель прямо на рабочем месте - для этого ему необходимо заранее обратиться в учреждение здравоохранения.

Держат в Хабаровске на контроле и ситуацию с коронавирусом. Так, до конца августа учителей в регионе бесплатно обследуют на заболевание COVID-19. В течение учебного года ИФА-диагностику педагоги будут проходить каждые две недели. Кроме того, скоро начнется вакцинация от коронавируса - препарат Гам-КОВИД-ВАК («Спутник V») от российских разработчиков со дня на день поступит в государственные медучреждения по всей стране.

Несмотря на отмену самоизоляции для людей 65+, необходимо беречь себя и носить маски в общественных местах Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

На сегодняшний день в школы и детские сады в Хабаровске вернулись дети, стартовало обучение в вузах, открылись кинотеатры и театры, кафе и дома культуры, а 4 сентября будут сняты последние ограничения по коронавирусу. Конечно, это не может не радовать, вместе с тем в управлении здравоохранения отмечают, что такая ситуация приведет к росту числа заболевших ОРВИ уже в ближайшие недели.

Да и в целом грядущий эпидсезон будет для Хабаровска непростым из-за одновременной циркуляции гриппа и COVID-19, поэтому медикам предстоит решать очень сложные задачи.