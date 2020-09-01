В Хабаровске появится новый олимпийский бассейн: Михаил Дегтярев договорился об этом с министром спорта России Олегом Матыциным

Олег Матыцин провел рабочую встречу с врио губернатора Михаилом Дегтяревым Фото: Правительство Хабаровского края

С рабочей поездкой в Хабаровский край федеральный министр спорта Олег Матыцин прибыл утром 1 сентября. За день он успел проверить как идут работы по строительству Дальневосточного учебного-спортивного центра подготовки сборных команд, осмотреть Дальневосточную академию физкультуры и спорта и провести встречу со своим старым знакомым – Михаилом Дегтяревым, который сейчас исполняет обязанности губернатора Хабаровского края.

- Ну как там министерство без меня? – поинтересовался у министра Дегтярев.- Не ожидали что встретимся в Хабаровске?

- Думаю мы и здесь поладим, – улыбнулся в ответ Матыцин. - Будем обращаться к вам как к эксперту.

- У меня к вам просьба, Хабаровску очень нужен пятидесятиметровый бассейн, - предложил Дегтярев. – Мы могли бы здесь проводить различные соревнования, проводить сборы, приглашать иностранцев. Хабаровск очень удобно расположен с точки зрения логистики. Если бы вы нас поддержали мы бы тоже вложились, а одни боюсь не потянем.

Цена проекта – около 800 миллионов рублей. Министр ответил согласием. Стоит подчеркнуть, что опыт работы на федеральном уровне продолжает играть в плюс врио губернатора и всему региону. По работе в Государственной Думе Дегтярёв хорошо знаком с Матыциным и имеет выстроенные с ним рабочие отношения. В будущем Хабаровский край может рассчитывать на особые преференции по линии министерства.

Как отметил врио губернатора при помощи федерального проекта «Спорт - норма жизни» и нацпроекта «Демография» в Хабаровском крае новое развитие получила спортивная инфраструктура. На это выделено 1,5 миллиарда рублей, работы планируется провести до конца года. В том числе оборудовать площадки ГТО в Хабаровском, Амурском, Советско-Гаванском и имени Полины Осипенко районах.

Всего же в рамках проекта «Спорт – норма жизни» до 2024 года площадки для сдачи норм ГТО должны быть оборудованы во всех районах края. А ко Дню края в регионе запланировано открытие краевого дворца Самбо. Не остаются без внимания врио губернатора и профессиональные команды.

- У болельщиков края есть три горячо любимых команды. Это хоккейные клубы «Амур» и «СКА – Нефтяник», футбольная – «СКА – Хабаровск». Находясь в элите отечественного спорта, они достойно представляют регион. Мы со своей стороны стараемся решать финансовые проблемы. Например, в течение трех лет не было спонсоров у команды «Амур». Решили эту проблему. Будем выводить клуб в лидеры КХЛ. Уверен, что кубок Гагарина в обозримой перспективе может приехать в Хабаровск, - отметил Михаил Дегтярев.

Завершилась встреча подписанием соглашение о сотрудничестве между Хабаровским краем и федеральным министерством. Речь идет о взаимодействии в области подготовки кадров, строительстве спортивной инфраструктуры и ряде других направлений.