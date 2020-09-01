Река Уссури может подняться до отметок неблагоприятного явления в Вяземском районе Хабаровского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Река Уссури может подняться до отметок неблагоприятного явления в Вяземском районе Хабаровского края. Такой прогноз сделали гидрологи. По предварительной информации, подъем воды ожидается к 3 сентября на участке между селами Шереметьево и Венюково.

- Если прогнозы сбудутся, то в зоне подтопления могут оказаться огороды и участки внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Кедрово и Видное, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Главе муниципального образования уже направили рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.

Отметим также, что гидрологическую обстановку в крае круглосуточно отслеживают специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. На сегодняшний день уже организован постоянный обмен оперативной информацией с главами поселений, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов и с другими взаимодействующими структурами. Если возникнет необходимость откачивания скопления дождевых вод, то развернут насосные группы.

Напомним, в экстренных ситуация нужно звонить по телефонам «101» или «112».