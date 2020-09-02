Когда бизнес не упрекнешь в жадности

При строительстве порта будут учтены все пожелания жителей поселка. ФОТО: Сергей Соловьев

Столь необычный и новый для России формат социальной поддержки группа «А-Проперти» анонсировала несколько недель назад, тогда еще на уровне устных заявлений. Теперь же проект оформлен в письменную декларацию и подписан собственником бизнеса, что фактически является официальным предложением заключить общественный договор. Адресат предложения - жители поселка Заветы Ильича, поначалу относившиеся к строительству «Порта Дальний» с опаской.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОЕКТ

В своей декларации инвестор первым делом обозначает тот факт, что морской терминал - это не сиюминутный конъюнктурный проект, а серьезный бизнес на многие десятилетия. «Порт строится для перевалки высококачественного коксующегося угля Эльгинского месторождения, запасов которого хватит более чем на 50 лет», - говорится в документе. В этой фразе содержится и гарантия новых рабочих мест, которые так нужны жителям бывшего военного городка, и намек на то, что регион получит сильного, надежного налогоплательщика: ООО «Порт Дальний» зарегистрировано не в иностранном офшоре и не в Москве, а здесь же, в райцентре Советская Гавань Хабаровского края.

Но налогами свою социальную ответственность инвестор ограничивать не планирует, и об этом говорится в следующем разделе декларации:

«А-Проперти» предлагает жителям поселка стать партнерами по проекту строительства порта на следующих условиях:

• На благо жителей поселка будет создан фонд, которому будет безвозмездно передано 10% ООО «Порт Дальний» (далее - «Фонд»);

• Доля Фонда в ООО «Порт Дальний» будет неснижаемой;

• В соответствии с действующим законодательством ООО «Порт Дальний» будет распределять прибыль между участниками, 10% из которой будет приходиться на долю Фонда.

Далее отмечается, что средства Фонда могут расходоваться на такие цели, как строительство и обеспечение функционирования социально значимых объектов поселка, развитие физической культуры и спорта, образование и медицину. При этом точные «направления расходования средств и их целевое использование жители поселка определяют самостоятельно через своих представителей в органах управления Фонда», - говорится в декларации.

"Порт Дальний" будет построен по самым современным технологиям. ФОТО: Сергей Соловьев

«НАМ САМИМ ТУТ ЖИТЬ»

«Порт Дальний» - далеко не единственный в России угольный проект, который встретил определенное сопротивление со стороны общественности. Людей можно понять, говорят в компании «А-Проперти» , ведь известны примеры, когда промышленные предприятия наносят существенный вред экологии и снижают качество жизни населения целых городов. Но строители терминала в Заветах все эти моменты учли и сразу пошли другим путем.

Во-первых, сам терминал спроектирован по последнему слову техники, с применением самых современных средств защиты окружающей среды, исключающих в частности образование угольной пыли. А во-вторых - «нам самим тут жить», говорит гендиректор ООО «Порт Дальний» Олег Бундуков и добавляет: «Мы тоже хотим жить в комфортном, обустроенном поселке». Именно с такой позиции инвестор вступил в диалог с активистами Заветов Ильича, организовал общественную приемную по всем вопросам, связанным со строительством терминала, и, наконец, выступил с декларацией о социальных намерениях.

Такой путь от противостояния с местным населением к социальному партнерству, к сожалению, проходят не многие пока бизнесмены в России. Обратных примеров множество: взять хотя бы недавние события в Башкирии на горе Куштау или протесты в Находке, связанные, кстати, с работой морских терминалов… Но тем ценнее опыт «А-Проперти», и если он действительно окажется удачным, взять его на вооружение будет полезно любому бизнесу.

Максим КОВАЛЕВ.