В День знаний ДГК наградила победителей конкурса к 100-летию Плана ГОЭЛРО

Награду получили самые достойные

Первого сентября в Музее энергетики имени В. П. Божедомова АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) в Хабаровске состоялось награждение победителей заключительного, второго этапа конкурса видеороликов «100% ГОЭЛРО», проводившегося среди детей сотрудников во время летних каникул.

- В нашей компании около 10 тысяч человек. Каждый из них - носитель уникальных знаний о своей профессии, которые можно передать своим детям, - считает председатель жюри конкурса, заместитель генерального директора АО «ДГК» Татьяна Вороная. - Организуя конкурс, мы стремились обратить внимание молодежи на историю и современность энергетической отрасли и тех предприятий, где работают их родители, бабушки и дедушки. Хотели создать прецедент для интересного общения и совместной деятельности в семьях энергетиков этим летом, когда многие привычные развлечения из-за угрозы коронавируса были под запретом.

В оргкомитет конкурса поступили работы участников от 9 до 15 лет. Видеоролики жюри оценивало закрытым голосованием по пяти критериям, места определялись по сумме баллов.

В номинации «Энергия вокруг нас» победила десятиклассница технологического класса хабаровской средней школы №77, дочь главного специалиста отдела планирования и анализа технико-экономических показателей производственно-технического управления АО «ДГК». Девушка увлекается компьютерной графикой. На конкурс она представила свою первую самостоятельную анимационную работу. В форме школьного урока ее ролик знакомит с возобновляемыми и невозобновляемыми источниками энергии на примере солнечной и тепловой электростанций, с открытиями зарубежных и российских ученых, приведших к появлению разных типов электростанций: СЭС, ГЭС, АЭС.

Призом зрительских симпатий в этой же номинации жюри наградило участницу 13 лет. Продюсером ее «короткого метра» с образным названием «От Ампера до Канделы» выступил отец, начальник управления ремонтов АО «ДГК». Мама, инженер цеха тепловой автоматики и измерений Хабаровской ТЭЦ-1, стала оператором. Смонтированный с учетом современных трендов, с красивыми панорамами продукт семейного творчества стал захватывающей историей о роли большой энергетики в нашей жизни.

В номинации «С электричеством на Вы» победила самая юная участница конкурса, дочь ведущего специалиста цеха топливоподачи Владивостокской ТЭЦ-2. Ей помогли только в монтаже, а она сама придумала идею, сценарий и срежиссировала обучающий ролик о том, как не стоит вести себя в быту с электроприборами, чтобы это не представляло угрозу для жизни и здоровья. Девочка посещает кружок по актерскому мастерству и сыграла главную героиню. Видеоролик можно назвать готовым наглядным пособием по электробезопасности для детей.

Музей энергетики имени В. П. Божедомова пригласил победительниц конкурса «100% ГОЭЛРО» вместе с родителями к себе в гости в День знаний. Для них провели индивидуальную экскурсию, включая экспозицию о плане государственной электрификации России, организовали интеллектуальный батл «ДаНетки, или 10+1 вопрос о ГОЭЛРО» между детьми и родителями. В завершение школьниц поздравили с началом нового учебного года, вручив памятные дипломы конкурса и ценные призы, среди которых были научно-популярная брошюра «Занимательная энергетика, или Путешествие по Хабаровской ТЭЦ-3» и эксклюзивные пазлы «Как работает ТЭЦ». Родителям передали благодарственные письма от генерального директора АО «ДГК» Михаила Шукайлова.

Мероприятие прошло с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в музеях.

Напомним, конкурс «100% ГОЭЛРО» был приурочен к 100-летию Плана ГОЭЛРО, 15-летию ДГК и 10-летию корпоративного музея энергокомпании. Его первый этап, с привлечением шести подшефных детских домов в четырех субъектах ДФО, завершился в июне подведением итогов в форме видеоконференции из-за санитарно-эпидемиологических ограничений.