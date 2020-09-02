Расписание матчей футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на сентябрь 2020 года Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

ГОРЯЧИЙ АВГУСТ

Что тут скажешь, конец лета армейцы провели ударно, не все удавалось сначала – резвый старт в Грозном с владикавказской «Аланией» сменился двумя подряд поражениями: от ивановского «Текстильщика» (проигрыш вдвойне обидный, поскольку гол хабаровчане, что называется, «привезли» сами себе – прим. автора) и самарских «Крыльев Советов».

Но затем «красно-синие» перебрались на домашнюю арену и порадовали упавших было духом болельщиков сразу четырьмя победами, тоже подряд. Первым «пал» астраханский «Волгарь». Единственный, но победный гол в ворота гостей «занес» Дмитрий Барков.

Вторым под раздачу попал воронежский «Факел». И единственный гол в его ворота забил как вы думаете кто? Правильно, новый нападающий армейцев Дмитрий Барков. Гости сопротивлялись, но ни сравнять счет, ни тем более вырвать победу у хозяев так и не смогли.

Третий поединок к первенству Футбольной национальной лиги не относился – это был матч 1/64 финала Кубка России, где соперником СКА выступил все тот же «Факел», но уже жаждущий реванша. Основное время прошло в упорной борьбе обеих команд, но ни гости, ни хозяева так и не смогли реализовать свои моменты – 0:0. А вот потом началось настоящее шоу заставившее весь стадион то реветь от радости, то рвать программки на мелкие клочки.

По новым правилам в кубковых матчах сразу после ничейного счета в основное время следует серия пенальти. И тут безусловным героем этой встречи стал голкипер Владимир Сугробов - еще одно удачное приобретение тренерского штаба хабаровского СКА.

Не буду еще раз в подробностях описывать это драматическое противостояние (прочитать это можно здесь), скажу только, что в конце встречи, когда на стадионе играла «Виктория» многие не могли сдержать эмоций. Будь на трибунах какой-нибудь Шекспир, он наверняка сваял новый шедевр, над которым рыдали бы потомки, особенно в Воронеже.

Ну и четвертая победа (подряд!) была одержана армейцами над ярославским «Шинником». Матч мог бы завершиться с совершенно разгромным счетом для гостей, если бы ярославцам не помогала какая-то просто невероятная удача. Мало того во втором тайме одни даже сумели сравнять счет.

Все равно не помогло. Армейцы были собраны агрессивны и нацелены на победу. Первый гол в ворота «Шинника» забил уже хорошо нам знакомый Дмитрий Барков, кстати претендующий на звание лучшего игрока августа, а второй, на последних секундах матча Константин Базелюк. Что называется редко, но очень метко. Ждем продолжения в сентябре?

МАТЧИ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА ФК «СКА-ХАБАРОВСК»:

5 сентября, суббота, «СКА-Хабаровск» - «Торпедо-Москва». Первенство ФНЛ. Хабаровск, стадион имени Ленина, начало в 15:00 по местному времени.

9 сентября, среда, «СКА-Хабаровск» - «Акрон». Первенство ФНЛ. Хабаровск, стадион имени Ленина, начало в 19:00 по местному времени.

13 сентября, суббота, «Краснодар-2» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Краснодар, время будет уточнено.

19 сентября, суббота, «СКА-Хабаровск» - «Балтика». Первенство ФНЛ. Хабаровск стадион имени Ленина, время будет уточнено.

23 сентября, среда, «Велес» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Москва, время будет уточнено.

27 сентября, воскресенье, «Спартак-2» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Москва, время будет уточнено.

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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