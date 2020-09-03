Дело Сергея Фургала: последние новости на 3 сентября 2020 года

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Фото: Правительство Хабаровского края

Прошел почти месяц с того момента как экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был заключен под стражу по обвинению в организации двух убийств и покушения на убийство, совершенных им в период 2004 – 2005 года в Хабаровске. Дело, получившее широкий общественный резонанс расследуется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации. Сам Сергей Иванович находится под арестом в СИЗО «Лефортово» в Москве. 10 июля такую меру пресечения избрал для него судья Басманного суда столицы.

ОТКУДА ДРОВИШКИ

О возможной причастности тогда еще губернатора Хабаровского края к крайне неприглядным делам заговорили еще в ноябре 2019 года. Тогда Басманным судом был задержан один из владельцев компании «Торэкс» и бывший деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков. Ему инкриминировали организацию убийств двух хабаровских бизнесменов: Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005, совершенных неустановленными лицами и покушение на убийство в 2005 году на амурского бизнесмена Александра Смольского. Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея, которых следствие подозревает в соучастии к этим эпизодам, задержали вместе с Мистрюковым. Все они пребывают под арестом в том же СИЗО «Лефортово».

Майор в отставке Евгений Зоря, с которым у экс-губернатора был затяжной судебный процесс, был убит 29 октября 2005 года. Киллер набросился на него, когда бизнесмен выходил из автомобиля. Бывший военный сбил нападавшего с ног и кинулся бежать. Убийца выпустил ему в спину всю обойму из пистолета Макарова. Булатова, бывшего бизнес-партнера Фургала по торговле цветметом, расстреляли возле гаража. В него всадили семь пуль. Три попали в грудь, три — в голову, одна — в руку. Затем киллер кинул гранату в сторону частного дома погибшего.

По делу об убийстве Евгения Зори Сергея Фургала привлекали в качестве подозреваемого, но через несколько дней дело в отношении него было прекращено. Что же до убийства Булатова, то в 2005 году в поле зрения следователей ни Сергей Фургал, ни его предполагаемые соучастники, тогда не попадали.

И вот, спустя 14 лет московские следователи усомнились в выводах своих хабаровских коллег. Первоначально свою вину никто из задержанных не признавал.

Фургала задержали 9 июля ФОТО СУ СК РФ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«Дело Фургала» весьма скупо освещается как правоохранительными органами, так и средствами массовой информации – тайна следствия превыше всего. Однако, некоторые данные о ходе расследования все же попадают в медиа-поле. Так, 2 сентября стало известно, что бывший бизнес-партнер Сергея Ивановича Николай Мистрюков пошел на сделку со следствием.

- Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что экс-губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского, - сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Можно предположить, что именно показания Мистрюкова стали поводом для того, чтобы следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала от 2004 года, по делу об убийстве Евгения Зори. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.

Своей вины Сергей Фургал не признает ФОТО: СУ СК РФ

- В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование по уголовному делу в отношении Сергея Фургала. Сегодня следователем ему предъявлено обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности, а именно в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, - говорится в сообщении Следственного комитета РФ. - Таким образом, Сергей Фургал обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а именно в организации убийств Евгения Зори, Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.

Адвокаты Сергея Фургала решение суда обжаловали. Рассмотрение их точки зрения назначено на 21 сентября. Сам экс-губернатор свою вину не признал. Такой же позиции придерживаются и еще трое обвиняемых Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мосгорсуд возобновил уголовное преследование Фургала по делу об убийстве Зори (Инстанция отменила постановление о невиновности экс-губернатора Хабаровска, принятое 16 лет назад)

Дело Сергея Фургала обрастет свидетелями (Экс-губернатору Хабаровского края вменяют два убийства и одно покушение, а его подельников проверяют на причастность к ряду других преступлений)

Мосгорсуд возобновил уголовное преследование Фургала по делу об убийстве Зори (Инстанция отменила постановление о невиновности экс-губернатора Хабаровска, принятое 16 лет назад)

В ТЕМУ:

На имущество экс-губернатора Хабаровского края наложили арест (В поле зрения следователей попали машины и деньги)

Сосед по камере экс-губернатора Хабаровского края - известная личность (В ОНК Москвы рассказали о жизни Сергея Фургала в СИЗО)

Экс-губернатор Хабаровского края получил первые письма (Как сказал сам Сергей Фургал, блокаду прорвали)