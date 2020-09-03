В прямом диалоге: врио губернатора Хабаровского края провел прямую линию с жителями региона

Возможность задать вопрос главе региона была у каждого жителя края Фото: Правительство Хабаровского края

Вечером 1 сентября Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, встретился с жителями региона в необычном формате прямой линии. Вопросов было задано много, еще больше - не задано.

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

За три часа 13 минут врио губернатора успел ответить на 75 вопросов, затронув наиболее резонансные темы жизни региона. Всего на прямую линию поступило 1089 звонков и 4243 сообщения в WhatsApp.

Среди заданных был вопрос о дороговизне жилья в крае. Журналисты «КП» - Хабаровск», кстати, задавали его Михаилу Дегтяреву во время прямого эфира с ним на нашем радио. И тогда он тоже согласился с «неоправданно высокими ценами» на квартиры. В этот раз врио губернатора добавил, что изучил тему и обнаружил корень всех зол - отсутствие конкуренции на строительном рынке.

- Нет никакого «множества игроков». Есть группа товарищей, которые на этом вопросе зарабатывают, - объяснил Михаил Дегтярев. - Мне они известны, борьба с ними возможна только так: запустить двух-трех крупных игроков, которые обрушат цены и заставят группу товарищей умерить аппетиты или уйти с рынка. Я уже пригласил одну крупную компанию. Мы будем строить миллионы квадратных метров доступного жилья, не по сто тысяч рублей за «квадрат».

Михаил Дегтярев отвечал на каждый вопрос искренне и обстоятельно Фото: Правительство Хабаровского края

Ответил Михаил Дегтярев и на вопрос журналиста «КП» - Хабаровск» о мерах поддержки, точнее, удержания жителей края на малой родине.

- У нас есть различные программы для молодых и пожилых людей, есть программы по привлечению переселенцев. Но при этом люди в возрасте 35-55 лет, живущие в Хабаровском крае всю жизнь, практически выпадают из таких программ. По моим ощущениям, именно эта возрастная группа наиболее склонна к переезду в другие регионы. Как их удержать? - задала вопрос Юлия Терентьева, главный редактор «КП» - Хабаровск».

Врио главы региона задумался и поддержал позицию коллеги.

- Да, кстати. Вопрос справедливости. При этом у нас есть программа «Соотечественник», по которой возвращаем потомков бело-эмигрантов, наших людей из бывших советских республик. Около трехсот тысяч на основного переселенца и по сто тысяч на каждого члена семьи. Мы тратим деньги, привлекая людей, а тех, кто здесь работает, как-то забываем. Очень интересная идеологическая постановка, я посмотрю, что можно с этим сделать, - пообещал Михаил Дегтярев.

ИНСТРУМЕНТ НАСТОЯЩЕЙ ДЕМОКРАТИИ

Прямая линия - очень эффективный формат общения с управленческой точки зрения, уверен Евгений Чадаев, политолог.

- Я двумя руками «за» такой формат общения. То, что на прямой линии присутствовали министры и главы муниципальных образований, тоже огромный плюс, - прокомментировал Евгений Чадаев. - Ни один губернатор не может знать все обо всем, не может быть детально в курсе. Для этого существуют министерства, ведомства, администрации. Люди задают вопрос, губернатор адресует его министру - плечо между заинтересованными сторонами сокращается. По-моему, это по-настоящему демократичный формат общения.

К слову, Михаил Дегтярев буквально в первые дни своей работы в Хабаровском крае отметил некоторую расслабленность чиновников. Мол, спрашивать с них надо строже. Прямая линия - один из способов держать подчиненных в тонусе: в том числе во время разговоров проверяется погруженность ответственных лиц в тему.

Вопросы врио губернатора собирали заранее - и это тоже плюс, уверен Евгений Чадаев.

- Своего рода получается социологический опрос. Мы же знаем, что по вопросам можно судить о проблемах и потребностях того, кто их задает, - объяснил политолог. - Конечно, темы повторялись, и сразу было видно болевые точки, выявлялись системные недочеты.

Министры, главы городских и районных администраций тоже присутствовали на прямой линии - в онлайн-режиме Фото: Правительство Хабаровского края

По итогам прямой линии будут даны поручения. Впрочем, не так: ряд поручений врио губернатора дал сразу во время мероприятия, что-то взял на карандаш, чтобы изучить детальнее. В любом случае ни один вопрос, даже не прозвучавший в эфире, не останется без внимания. Потому в министерствах и администрациях сейчас кипит работа: чиновникам предстоит дать ответы Михаилу Дегтяреву, а, как мы уже заметили, он не из тех, кто позволит ограничиться отписками.