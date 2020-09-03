Смоет ли Амур Хабаровск: гидрологи предупреждают, что река меняет русло и уходит в протоки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Август - время наводнений на Амуре, это знает каждый, кто живет здесь дольше трех лет кряду. Но старожилы утверждают, что таких паводков, какие волна за волной накатывают последние 7-8 лет, раньше не было.

НЕСПОКОЙНАЯ РЕКА

В день верстки этого номера уровень Амура у Хабаровска добрался до отметки 469 сантиметров, а, напомню, при 450 уже заливает дачи на островах, и вода пробирается на низкие места города. По краю ситуация тоже непростая: в районах затапливает дороги, огороды стоят в воде. Поднимается ведь не только Амур, но и все реки его бассейна. Уссури неспокойна, Кур, Амгунь. Не будь дождей, речки подпитывали бы землю, но она и так обводнена грунтовыми водами. Словом, ситуация не катастрофическая, как было в 2013 году, и даже не такая сложная, как в 2018 и 2019 годах, но приятного мало. У людей гибнет урожай, страдают постройки, а восстановление требует денег. Нет, власти не оставят без помощи, но это «лечение симптомов».

Если вы, как я, живете на Амуре больше трех десятков лет, то наверняка помните земснаряды, то тут, то там стоящие по фарватеру. Они вычерпывали песок со дна, решая сразу две задачи: добывая ценный стройматериал и углубляя дно. Однако последний раз я видела эту технику… уж и не помню, сколько лет назад. Куда она делась, почему власти края не занимаются этими работами?

ВОПРОС БУДУЩЕГО

Оказывается, у края попросту нет права заниматься расчисткой русла. Все природные водоемы находятся по закону в федеральной собственности, и только федеральные власти могут дать разрешение на подобные работы.

- Дноуглубительные работы - федеральные полномочия, но нужно обращаться к федерации, просить поддержки. Сейчас мы добиваемся включения проекта по сохранению и восстановлению Амура в национальный проект «Экология», я поручил проработать обращение по этому поводу, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, во время прямой линии. - Наводнения - острейший вопрос, вопрос будущего. Мы как раз проводили с учеными встречу по поводу паводка 2019 года. У нас до сих пор действует режим ЧС. Один из ведущих ученых в своем выступлении сказал, что если мы не будем этим заниматься, лет через 5-7 у нас русло изменится, и основной поток воды пойдет в протоки. И уйдет Хабаровск. Я буду бить во все колокола, чтобы вопрос включили во все федеральные повестки. Повторю, мы не можем загнать свои земснаряды, это полномочия Российской Федерации.

Отчасти из-за того, что вопрос по дноуглубительным работам пока висит в воздухе, не решается судьба Большого Уссурийского острова. Мы с вами, уважаемый читатель, видели и слышали немало проектов развития острова, но все они разбиваются об отсутствие инженерной защиты территории. Ну не пойдет бизнес, не поедут люди туда, где их может затопить очередной паводок. «Так в чем проблема?! Постройте дамбу!», - ответите вы и будете, конечно, правы, но не все так просто.

Гидрологический режим реки - очень сложный, зависящий от многих факторов процесс. Любое вмешательство в него возможно лишь после просчета всех, в том числе самых неблагоприятных сценариев. Вода всегда устремляется туда, где тонко. Построим мы дамбу на Большом Уссурийском, защитим остров, но подставим под удар правый берег. И это не досужие размышления, а реальные прогнозы ученых. Неграмотно возведенная инженерная защита может наделать еще больше беды, чем ее отсутствие.