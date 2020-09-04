Фестиваль «Амурская осень»: программа в Хабаровске

Открытый российский фестиваль театра и кино станет первым крупным мероприятием после пандемии в нашем регионе. Фото: ХМТ

«Амурская осень» 2020 в Хабаровске пройдет уже в восемнадцатый раз. Это один из самых «звездных» фестивалей страны, участие в котором принимают самые любимые и известные российские актеры театра и кино. Местом проведения фестиваля выбрали Хабаровский музыкальный театр, в этом году в событии примут участие Дмитрий Мухамадеев, Алексей Шевченков, Наталия Антонова, Антон Хабаров, Евгений Сидихин, Елена Хабарова, Дмитрий Пчела, Валентин Мазунин, Дмитрий Сутырин, Александр Аверин, Александр Морозов, Роман Данилин, Владимир Виноградов, Роман Курцына, Павел Трубинер, Елена Валюшкина, Олег Комаров, Анастасия Балякина, Светлана Антонова, Илья Шакунов, Михаил Пшеничный, Любава Грешнова, Елена Проклова, Вячеслав Гугиев и другие блестящие артисты.

ПРОГРАММА «АМУРСКОЙ ОСЕНИ»

11 сентября - состоится торжественное открытие фестиваля (12+), которое начнется с традиционного дефиле приглашенных звезд по «красной дорожке» в 18:00.

14 сентября - в 19:00 зрителям представят комедию «Когда ангелы шутят» (12+).

Консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Леве. Случайное столкновение, Вадим протягивает Дине руку, и они не могут разнять ладони. Мистика - скажете вы. Нет - чудо! Это ангелы-хранители поспорили о судьбах своих подопечных, и теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф. Только нашим героям совсем не до шуток. У Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки!

Все мы представляем ангелов ангелами. Только в истории Ольги Степновой «Когда ангелы шутят» бывают и немного неправильные ангелы. Это ведь комедия! Поэтому наши ангелы иногда тоже нуждаются в нашей поддержке. И в перевоспитании. И так хочется верить в чудеса!

16 сентября - в 19:00 нас ждет комедийная мелодрама «Судьба в подарок» (12+).

Новогодняя ночь 1975 года приготовила для Роберта Стоуна и Энни Стридж особенный подарок - случайное знакомство вдруг окажется судьбоносной встречей! Роберт - сын состоятельных родителей, Энни - девушка из простой семьи. Но имеет ли все это значение? Они влюбятся друг в друга с первого взгляда, и спрятавшись от посторонних глаз, вдохновившись опытом физика Шредингера, проведут небольшой эксперимент … с судьбой.

Спонтанная шутка навсегда изменит их историю. Энни и Роберт имеют все шансы стать самой счастливой парой на свете. Но хозяева ли они своей судьбы? Может, кто-то (или что-то ) вносит коррективы в их планы?

17 сентября - в 19:00 пройдет показ сатирической комедии «Зигзаг удачи» (12+).

Что отличает гения от обычного человека? Правильно, умение предвидеть…

Остроумный сатирический роман, написанный в прошлом столетии, как никогда актуален сегодня, когда полуграмотных, никому не известных людей, при наличии смекалки, коммерческого чутья и наглой самоуверенности можно легко превратить в богемных персонажей или светских львиц.

Наш герой молод, красив, легкомыслен и немного заносчив. Он влюблен, а потому чувствует себя всемогущим и заключает пари… Главное, чтобы об этом, кроме спорящих, не знала ни одна живая душа.

Спектакль наполнен искрометным юмором, неожиданными поворотами и заставит смеяться даже самого искушенного зрителя. Его хочется смотреть и смотреть многократно. Создатели спектакля уверены, что настроение, полученное при просмотре, сохранится еще надолго!

18 сентября - заключительная постановка «Любимая женщина Дон Жуана» (16+), искрометная комедия-фарс.

Это трагикомичная история об итоге жизни известного обольстителя, рассказанная нетривиально. История, в которой бок о бок существуют тайна, хитросплетенность событий и неоднозначность фактов.

В центре спектакля великий обольститель, которому уже под 50. Он разочарован в жизни и бежит ото всех - в первую очередь, от себя. Почему любовь женщин не дала ему счастья?

Любил ли он каждую из них, умел ли любить? Что ждет его там, где он хотел найти покой - неужели, наконец-то, настоящее чувство? Неужели у него получится начать новую жизнь и найти ту самую любимую последнюю женщину? На эти и многие другие вопросы главный герой даст ответ вам лично, если у вас получится его услышать…

Спектакль поставлен по пьесе Леонида Жуховицкого - известного российского писателя, публициста, автора многих пьес, поставленных более чем в 350 театрах многих стран мира.

Хабаровский музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. С 11 по 18 сентября в 19:00. Стоимость билетов на открытие 300-500 рублей, на спектакли - 1500-3000 рублей.

ВЫСТАВКИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

«Память сердца» (6+) - меткие, поражающие острой наблюдательностью документальные зарисовки, сделанные на передовой и в тылу Великой Отечественной войны.

Свой вклад в создание военной летописи внесли и художники, создав множество полотен на тему войны Фото: Дальневосточный художественный музей

Целых 75 лет отделяют нас от Великой Отечественной войны (1941-1945). Но время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения к далеким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского солдата - героя, освободителя, гуманиста. Множество произведений в сферах литературы, кино, театра, рассказывающих о событиях тех лет, создано за эти годы. Свой вклад в создание военной летописи внесли и художники. Сегодня произведения российских мастеров изобразительных искусств, созданные на войне и о войне, трудно переоценить. Поэтому виртуальную выставку из фондов Дальневосточного художественного музея следует рассматривать как еще один шаг на пути к пониманию истинной истории Второй мировой войны, к выявлению реальной картины минувших событий, к объективной оценке подвига советских людей на фронтах войны и в тылу.

Выставка знакомит зрителя с более чем 80 музейными экспонатами - произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, оригинальной и печатной графики, созданными российскими художниками как в годы войны, так и много позже - во второй половине ХХ столетия, в эпоху осмысления трагических уроков истории.

ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Входной билет для взрослых 250 рублей.

«Дальневосточный финал» (6+) - выставка о ходе боевых действий на Дальнем Востоке в августе 1945 года на завершающем этапе Второй мировой войны.

Фронтовые зарисовки, плакаты и фотографии повествуют о мужестве и героизме непосредственных участников сражений Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Выставка многогранно и правдиво рассказывает о ходе боевых действий на Дальнем Востоке в августе 1945 года на завершающем этапе Второй мировой войны.

Фронтовые зарисовки, плакаты и фотографии из фондов музея Победы демонстрируют высокое мастерство и повествуют о мужестве, отваге и героизме непосредственных участников сражений. На выставке представлены графические работы художников-грековцев Павла Кирпичева, Федора Усыпенко, Дмитрия Пяткина, Ярослава Титова, Василия Арлашина, выехавших в августе 1945 года на Дальний Восток в район боев с квантунской армией. В районе горного хребта Большого Хингана, в Порт-Артуре, Мукдене и на Южном Сахалине ими была выполнена серия зарисовок, запечатлевших стремительный разгром армии, многие годы готовившейся к войне с Советским Союзом.

Музей имени Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Входной билет для взрослых - 300 рублей, детям до 16 лет вход бесплатный.