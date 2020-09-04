В Хабаровском крае отметили 75 годовщину окончания Второй Мировой Войны Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В этом году, который объявлен президентом Годом памяти и славы, в России отмечают две памятные даты, связанные с самой кровопролитной войной XX века - 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне и День победы во Второй Мировой. Дальневосточников ни война с фашисткой Германией (а по сути практически со всей Европой), ни война с милитаристской Японией, поставившая точку в крупнейшем противодействии прошлого столетия, не обошли стороной.

ХАБАРОВСК - ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Хабаровск по праву носит звание Города воинской славы - дальневосточники принимали участие в битвах всех этих двух войн. Кроме того, именно здесь, в относительном тылу создавалось оружие, при помощи которого страна победила фашистов.

Вот только несколько фактов: в годы войны в Хабаровском крае были созданы с нуля мощные оборонные предприятия. В разы выросла добыча золота, вольфрама, молибдена. В Комсомольске-на-Амуре был введен в эксплуатацию единственный на Дальнем Востоке металлургический завод «Амурсталь», который уже 15 февраля 1942 года дал первую сталь.

Во время Второй мировой войны основой дальней бомбардировочной авиации считался легендарный самолет «Ил-4» (до марта 1942 года носивший название ДБ-3Ф). Всего в военные годы было построено 5256 таких самолетов. Половина из них - 2732 машины - вышла из цехов Авиационного завода №126 в Комсомольске-на-Амуре. За годы войны там построили более десяти «именных» эскадрилий: «Комсомольск», «Хабаровский Комсомол», «Комсомол Колымы», «Сухинический колхозник», «Дальневосточный чекист», «Камчатка фронту» и другие.

ПРАЗДНОВАНИЕ ПОБЕДЫ

Власти и жители Хабаровского края помнят о подвиге ветеранов и отдают должное людям, своей кровью защитившим весь народ от порабощения. Празднование 75-летия окончания Второй мировой войны в Хабаровске началось с открытия монумента Георгию Константиновичу Жукову у штаба Восточного военного округа, в котором принял участие и Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края.

- Точка в самой кровопролитной войне была поставлена здесь, на Дальнем Востоке, - отметил Михаил Дегтярев во время церемонии открытия. - Это заслуга всего нашего народа и героев-дальневосточников! Сегодня открываем памятник Георгию Константиновичу Жукову. Его полководческий талант проявился в том числе и на Дальнем Востоке, во время боев на Халхин-Голе. У меня есть и семейная история, связанная с этой войной. Мой дед Иван Дегтярев прошел всю Великую Отечественную и 9 мая 1945 года встретил в Вене, после чего был переброшен на Дальний Восток и участвовал в разгроме Квантунской армии. Желаю крепкого здоровья нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла!

Автором монумента, также, как и памятника маршалу Василевскому, стал скульптор Салават Щербаков. Монумент был сваян с фотографии маршала Жукова, сделанной во время парада Победы в 1945 году.

В этот день были возложены цветы к Вечному огню на площади Славы, к стеле «Город воинской славы» и памятникам маршалам Малиновскому и Василевскому.

Празднование завершилось краевым торжественным собранием на стадионе имени Ленина. Врио губернатора подчеркнул особую важность сохранения исторической памяти. Большую работу в этом направлении сегодня проводят ветеранские организации. Они в составе делегации Всероссийского форума «Эстафета поколений», который в эти дни проходит в Хабаровске, также приняли участие в торжественном собрании.