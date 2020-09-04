Женский час (04_09_2020)

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В рамках проекта «Это Хабаровск!"» мы запустили новую рубрику специально для прекрасной половины наше аудитории с Дарьей Решетниковой и Алевтиной Скворцовой «Женский час».

Как правильно следить за своей внешностью, какие средства применять, а какие лучше не стоит и почему важно посещать кабинет косметолога в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказала врач дерматолог, косметолог и тренер по инъекционным методикам, Ольга Овчинникова.