Женский час (04_09_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883
Фото: Сергей ПЯТКОВ
В рамках проекта «Это Хабаровск!"» мы запустили новую рубрику специально для прекрасной половины наше аудитории с Дарьей Решетниковой и Алевтиной Скворцовой «Женский час».
Как правильно следить за своей внешностью, какие средства применять, а какие лучше не стоит и почему важно посещать кабинет косметолога в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказала врач дерматолог, косметолог и тренер по инъекционным методикам, Ольга Овчинникова.
Ольга Овчинникова, врач дерматолог, косметолог и тренер по инъекционным методикам
Фото: Сергей ПЯТКОВ