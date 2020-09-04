В Хабаровске открыли памятники воинам-ремонтникам» и воинам-тыловикам Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Размещаются две композиции тыловикам и ремонтникам у штаба Восточного военного округа на улице Серышева. Это не просто монументы - так, например, памятник тыловикам представляет из себя композицию с солдатом в поварском колпаке, вооруженным черпаком и стоящим рядом с легендарной полевой кухней.

Казалось бы, причем тут повар и победа, которой можно гордиться в веках? Но кто служил, тот поймет - в полевых условиях, тем более на войне, именно полевая кухня была фактором, который во много раз мог поднять боевой дух войск. Горячая каша, чай, борщ - и промокшая под дождями, измотанная маршами пехота снова начинает улыбаться.

В Хабаровске открыли памятники воинам-ремонтникам» и воинам-тыловикам Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Причем повара жизнью рисковали не меньше, чем их сослуживцы. Известны случаи, когда, бросив полевую кухню, взяв в руки винтовку, они также шли в атаку или давали отпор врагам. Не поверите, среди поваров даже есть свои Герои Советского Союза. Например, Иван Середа, получивший Звезду Героя в боях у города Двинск в августе 41 года. Так что свой памятник тыловики вполне заслужили.

Второй монумент у штаба посвящен воинам-ремонтникам. И у них заслуг совсем не меньше, чем у поваров. Если бы не они - уже в первые месяцы жестокого противостояния с фашисткой Германией или милитаристской Японией Красной армии воевать было бы нечем.

В Хабаровске открыли памятники воинам-ремонтникам» и воинам-тыловикам Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- На памятнике «Воинам-ремонтникам» установлена полевая авторемонтная мастерская ГАЗ-ММ-В, созданная на базе легендарной «полуторки», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - Этот весьма примечательный автомобиль выпускался в годы войны и предназначался для технического обслуживания и текущего ремонта танков и бронеавтомобилей на марше. За свою мобильность и техническое предназначение автомобиль на фронте часто называли «летучкой» или «техничкой».

В Хабаровске открыли памятники воинам-ремонтникам» и воинам-тыловикам Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В церемонии открытия памятников приняли участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Александр Раскатов, офицеры, гражданский персонал штаба тыла, управления железнодорожных войск, управления технического обеспечения Восточного военного округа.