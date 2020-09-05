Прививка с доставкой: в Хабаровске заработали мобильные медпункты

Мобильные пункты разворачивают там, где больше всего проходит людей Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

На Комсомольской площади Хабаровске сегодня многолюдно. Поначалу кажется, что там раскинулась какая-то ярмарка – палатки, автомобили. На самом деле здесь развернули мобильные медицинские пункты. В одном можно пройти флюорографическое обследование, в другом – поставить прививку от гриппа, а в огромном фургоне – сдать кровь как донор.

Вакцинации жителей края от гриппа каждый год уделяют много внимания. Кстати, если вы вдруг не знали или запамятовали, то имейте ввиду: прививка не гарантирует, что вы не заболеете, но она защищает организм от осложнений, которыми как раз и опасен грипп. В этом году ситуацию осложняет коронавирус нового типа. Представьте, что будет, если два вируса «разгуляются» одновременно. Поэтому есть задача привить как можно больше людей: Хабаровский край заказал 785 тысяч доз вакцины. А чтобы людям было проще, в правительстве края решили увеличить количество мобильных медпунктов. Судя по очередям в палатки, горожане оценили заботу.

Донорский субботник - всероссийская акция, но в Хабаровске часто проходят собственные "субботники" для доноров Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

- В течение недели у меня нет возможности поехать в участковую поликлинику – работа. А сегодня вышли гулять семьей – увидели медпункты, решили привиться, - рассказал Алексей, хабаровчанин. – Правда, пришлось домой за полисом сбегать, но все равно это удобнее, чем в поликлинику ехать.

Других заинтересовала возможность сделать флюорографию. Опять же удобнее, чем ехать, да и результат выдается практически сразу. Можно взять результаты обследования и пойти сдавать кровь – так совпало, что сегодня в Хабаровске проходит всероссийская акция «Донорский субботник».

- Наши доноры часто просят нас поработать в субботу – многие работают. Мы идем им навстречу. Тем более сегодня по всей стране продолжается акция «Донорский субботник». Можно прийти в наш мобильный пункт и сдать кровь, - рассказала Оксана Кожемяко, главный врач краевой станции переливания крови. – К полудню мы приняли свыше 50 человек, люди продолжают идти. Обычно мы принимаем доноров до обеда – физиологически лучше сдавать кровь с утра. Кроме того, нам еще нужно обработать результаты, оформить все документы. Но, как видите, поток желающих сдать кровь не заканчивается, поэтому еще поработаем.

Внутри мобильная станция переливания крови мало чем отличается от стационарного пункта. Разве что компактнее.

Один донор может спасти три жизни Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

- Я сегодня первый раз в жизни сдаю кровь. Решил стать донором, потому что это хорошее дело, - рассказал хабаровчанин Юрий Ягодин.

Выездные медицинские акции продолжатся. Мобильный пункт переливания крови в следующие выходные будет стоять в районе ТЦ «Южный парк». Медпункты по вакцинации от гриппа также заработают в следующие выходные. Поставить прививку можно и в участковой поликлинике, можно организовать вакцинацию прямо на рабочем месте. Для этого работодатель должен подать заявку в управление здравоохранения. Школьников и студентов прививают в учебных заведениях.