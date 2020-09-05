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Общество

Последние данные по коронавирусу в Хабаровском крае на 5 сентября 2020 года: плюс 60 заболевших

На лечении находятся свыше двух тысяч человек, еще полторы тысячи – на карантине
Ксения ТУРТЫГИНА
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Предприятия и учреждения всех отраслей работают в штатном режиме, но с соблюдением антиковидных мер

Предприятия и учреждения всех отраслей работают в штатном режиме, но с соблюдением антиковидных мер

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, за минувшие сутки выявлено 60 новых случаев заболевания. Выздоровели 62 пациента. На карантине находятся свыше полутора тысяч человек, контактировавших с ранее выявленными больными коронавирусом. Лечение получают 2047 человек.

Более подробную информацию по количеству тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких либо заболевших пневмонией, по возрастным группам среди заболевших в краевом минздраве перестали предоставлять. Будут ли давать статистику по коронавирусу в прежнем формате, пока не уточняется.

Напомним, с 4 сентября 2020 года в Хабаровском крае отменены все ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Однако меры санитарной безопасности соблюдаются по-прежнему: в местах массового пребывания людей рекомендуется сохранять социальную дистанцию и носить маски. Также в учреждениях, предприятиях торговли и общепита, учебных заведениях и др. на входах установлены санитайзеры для дезинфекции рук. Помимо этого следует быть осторожным, находясь в общественном транспорте: не тереть глаза и нос после того, как подержался за поручень. Словом, соблюдать элементарные меры личной гигиены.

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