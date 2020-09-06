Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 6 сентября 2020 года Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 6 сентября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений достигло 10419. Из них вылечившихся пациентов 8288, скончавшихся 93, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 50 новых случаев заражений. В последнее врем наблюдается четкая тенденция к сокращению числа новых заражений. Тем не менее, жителей региона призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это необходимые меры, чтобы не допустить повторной волны заражений.

Заболеваемость коронавирусом в районах региона ФОТО: региональный минздрав

По данным на вечер 4 сентября 2020 года, в крае выявили 60 новых случаев заболевания, выздоровели 62 человека, смертеи нет. Кроме того, в регионе выполнили 2371 теста на коронавирус методом ПЦР. На карантине находится более полутора тысяч человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.