Врач МЧС из Хабаровска оказал помощь женщине на борту самолета Фото: Борис КОКУРИН

В этом рейсе поначалу ничего не предвещало беды. Самолет был полностью готов к длительному перелету, в салоне неторопливо рассаживались пассажиры, среди которых были трое сотрудников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, отбывающие в командировку.

Однако не прошло и двух часов полета, как одной из пассажирок стало плохо - об этом по внутренней радиосети объявил командир воздушного судна. По словам специалистов, состояние немолодой женщины ухудшалось с каждой минутой.

- В полете одной из пассажирок стало плохо, - рассказал Роман Гудалин, начальник водолазного подразделения ДВРПСО МЧС России. - Командир экипажа обратился к пассажирам: «Есть ли доктор?». Сергей Горин, врач МЧС России, тут же откликнулся, осмотрел женщину, оказал первую помощь, сообщил командиру, что ей необходима экстренная госпитализация и оказание квалифицированной медицинской помощи, симптомы указывали на предынфарктное состояние.

Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Братска Иркутской области. К самолету вызвали скорую помощь. Как только самолет заглушил двигатели, медики поднялись на борт, переложили больную из кресла на носилки и эвакуировали в больницу.

- Спасатели ДВРПСО МЧС России, экипаж самолета и пассажиры искренне надеются, что женщине, которой стало плохо, успели помочь, и желают ей скорейшего выздоровления, - подчеркнули в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

После дозаправки и проверки всех систем, которая заняла несколько часов, самолет взлетел и продолжил путь в точку назначения - аэропорт Шереметьево, где благополучно совершил посадку.

Как отмечают в ведомстве врач, специалист отделения барокомплекса «ДВРПСО МЧС России» Сергей Андреевич Горин – уникальный человек и доктор. За 45 лет профессиональной деятельности он спас сотни людей. В Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России работает почти 20 лет, где стоит на страже охраны здоровья, в первую очередь, спасателей – водолазов.