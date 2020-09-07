Хабаровский ветеран получит жилье после обращения в инстаграм главы региона

Василий Матяж – ветеран Великой Отечественной войны, участник войны с Японией, кавалер ордена Отечественной войны II степени Фото: Правительство Хабаровского края

Василий Матяж - ветеран Великой Отечественной войны, участник войны с Японией, приложил руку к разгрому Квантунской армии. Кавалер ордена Отечественной войны II степени в свои 95 лет живет в стареньком доме в поселке Хехцир. Ветерану уже физически не под силу топить печку и заниматься хозяйством. Дети и внуки написали обращение в администрацию Корфовского городского поселения, в состав которого входит поселок Хехцир, еще в марте этого года. А в ответ - тишина.

Одна из внучек Василия Матяжа решила обратиться напрямую к главе Хабаровского края. Выложила пост в инстаграме и отметила в нем Михаила Дегтярева, врио губернатора. Наталья Бояркина позже призналась: верила, что результат будет, но чтобы так быстро… Не прошло и трех часов с момента публикации, как чиновники начали действовать. Вечером того же дня к Василию Матяжу приехал лично Александр Яц - глава администрации Хабаровского района.

Выяснилось, что для того, чтобы переселить ветерана в нормальное жилье, не хватило одной бумажки! Глава Корфовского поселения обещала, что сама завершит оформление документов. На этой неделе, 10 сентября, к Василию Матяжу приедет межведомственная комиссия, которая проведет оценку пригодности его дома для проживания.

- Если после заключения комиссии министерство ЖКХ признает Василия Николаевича нуждающимся, ему будут предложены варианты: проживание в Доме ветеранов, выплата компенсации, но в данной ситуации она будет не больше полутора миллионов рублей, а также выделение благоустроенной квартиры, - объяснил глава администрации Хабаровского района Александр Яц.

Михаил Дегтярев взял дело на личный контроль, потребовав от чиновников максимальной оперативности в решении вопроса. Холода не за горами, их Василий Матяж встретит в комфортных условиях, а не в стареньком доме, где дуют сквозняки.

Ситуация заставляет задуматься: если чиновники на местах так относятся к ветеранам, то как они решают проблемы обычных, не очень заслуженных людей? И решают ли вообще? А, может, стоит сменить таких «исполнителей», если они начинают работать только после личного вмешательства главы края?