Рубки леса запретят в окрестностях одного из семи чудес Хабаровского края

Таким Амут был до санитарных рубок... Фото: Правительство Хабаровского края

Санитарные рубки – так называли «ответственные» лица сплошную вырубку вековой тайги в Солнечном районе в окрестностях озера Амут. Того самого, которое внесено в список «семи чудес Хабаровского края», уникального природного уголка, жемчужины края, «точки притяжения туристических потоков».

В МУТНОМ АМУТЕ

В прошлом году возле озера вырубили 110 гектаров тайги (еще раз, прописью – сто десять гектаров), загадили сам Амут отходами рубок. А когда общественность и экологи подняли тревогу, заявили, что это было необходимо: управление лесами объяснило, что лес был заражен паразитами, высох и стал представлять угрозу остальной тайге. Лесопатологи провели экспертизу, на основании которой было принято решение о санитарных рубках. Заключение перепроверила комиссия и обоснованность рубок подтвердила. Однако есть другое мнение: в повальных рубках необходимости не было.

...так окрестности природной жемчужины выглядят сейчас. Фото: Правительство Хабаровского края

Такое мнение высказывал в том числе Виктор Решетников, руководитель экологического проекта «Планета тайга». Общественник был в числе тех, кого Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, пригласил к разговору во время рабочей поездки по Солнечному району. Беседа прошла прямо на берегах Амута. Глава края пригласил к обсуждению руководство управления лесами и минприроды края.

- Мы руководствуемся мнением сразу нескольких видных ученых, которые считают, что здесь не было необходимости в сплошной рубке леса, - заявил Виктор Решетников. - Вырубили 110 гектаров в уникальном месте, что напрямую повлияло на экосистему озера Амут. Анализ деревьев проводился наспех, буквально за одни сутки. В итоге деревья, которым по 100-150 лет, создававшие неповторимый облик этих мест, уничтожены.

ДУХ И БУКВА

В ответственных ведомствах попытались сослаться на действующее законодательство: есть нормативные документы, в которых прописаны предпосылки к санитарным рубкам. Однако врио губернатора такое объяснение не устроило - есть буква закона, а есть дух закона. И в некоторых случаях надо следовать последнему.

Михаил Дегтярев считает, что формализм в деле сохранения природы не допустим Фото: Правительство Хабаровского края

- Есть законодательство, но есть здравый смысл и справедливость. Здесь, вероятно, действовали по закону. Но факт в том, что пострадал облик памятника природы, имеющего ценность для всех жителей края, - обратился к собеседникам Михаил Дегтярев. - Нужно сохранить мораторий на рубки в районе хребта Мяо-Чан, а охранную зону вокруг озера Амут увеличить. Это поручение краевому минприроды.

Виктора Решетникова глава края пригласил на работу – предложил занять один из руководящих постов в создаваемом комитете по управлению лесами. Свое предложение Михаил Дегтярев объяснил очень просто: в лесной сфере нужно наводить порядок, но, и это очевидно, нельзя отдавать ее полностью на откуп формально мыслящих чиновников. Нужны и те, кто душой болеет за лес, за природу родной земли. Виктор Решетников как раз из таких людей, кроме того, он уже глубоко погружен в проблематику. Глава края попросил общественника прислать резюме, подготовить все документы для поступления на госслужбу. «Попробуете изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону», - предложил Михаил Дегтярев общественнику. Со своей стороны врио губернатора пообещал всемерную поддержку.