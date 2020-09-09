Это Хабаровск! (09_09_2020)

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9 сентября Всемирный день красоты мы встречаем в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» ТОП-стилиста Хабаровского края Варвару Фадееву.

Варвара Фадеева, ТОП-стилист Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

О проблемах, мерах поддержки и культурной идентификации коренных малочисленных народов Приамурья в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал президент Хабаровской краевой организации по защите культуры, прав и свобод коренных народов Приамурья, Леонид Сунгоркин.