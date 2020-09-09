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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! (09_09_2020)

Прямой эфир 9 сентября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Дарья РЕШЕТНИКОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

9 сентября Всемирный день красоты мы встречаем в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» ТОП-стилиста Хабаровского края Варвару Фадееву.

Варвара Фадеева, ТОП-стилист Хабаровского края

Варвара Фадеева, ТОП-стилист Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

О проблемах, мерах поддержки и культурной идентификации коренных малочисленных народов Приамурья в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал президент Хабаровской краевой организации по защите культуры, прав и свобод коренных народов Приамурья, Леонид Сунгоркин.

Леонид Сунгоркин, президент Хабаровской краевой организации по защите культуры, прав и свобод коренных народов Приамурья

Леонид Сунгоркин, президент Хабаровской краевой организации по защите культуры, прав и свобод коренных народов Приамурья

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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