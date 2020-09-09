Главное – не вернуться к дистанционному обучению: В Хабаровске обсудили ситуацию с образованием Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным управления образования, город продолжает прирастать детворой - в этом году за парты сели 65558 школьников, что почти на две тысячи больше, чем в прошлом. Как отметила Татьяна Матвеенкова, руководитель профильного управления, с 1 сентября в школах Хабаровска стало больше на 63 класса.

И все это на фоне угрозы заражения детей COVID-19. Понятно, что уровень заболеваемости в регионе постепенно снижается, из-за чего краевое правительство даже отменило некоторые ограничительные меры, но краевой центр по-прежнему остается в зоне риска, и главная задача на сегодня, считают в ведомстве, защитить школьников от опасной инфекции и не допустить возврата к дистанционному обучению.

- Чтобы это произошло, была проделана колоссальная работа по принятию противоэпидемических мер: подготовка учебных помещений, пищеблоков, приобретение средств индивидуальной защиты и бесконтактных термометров, обеззараживателей воздуха, составление графиков питания и поэтапного входа в школы, расписаний уроков, предусматривающих максимальное разведение ученических потоков, - рассказала Татьяна Матвеенкова. - Именно поэтому сегодня все школы работают в режиме «без звонков», так как дети приходят и начинают занятия в разное время.

Еще одно нововведение - в школах появились комнаты-изоляторы. Туда отправляют не провинившихся учеников, а ребят и взрослых, у которых есть подозрение на наличие заболевания. Например, высокая температура, которую измеряют на входе в здание. В изоляторе больные смогут дождаться приезда скорой помощи или прихода родственников, не заражая других учеников.

Как отметила руководитель ведомства, сейчас возникают некоторые сложности со входом учеников в школы и организацией питания. Из-за бесконечных проверок все это растягивается по времени. Впрочем, педагоги делают все возможное, чтобы решить проблемы. Что касается детских садов, то здесь трудностей значительно меньше, хотя совсем без них не обходится.

- Что касается дошкольников, то воспитательный процесс в детских садах уже давно вернулся в обычное русло. Сейчас в садики краевой столицы зачислено 27553 ребенка, работают 956 групп, 27 групп закрыты на карантин по коронавирусу: в ходе массового экспресс-тестирования положительные результаты по COVID-19 были отмечены у некоторых взрослых сотрудников учреждений дошкольного образования, - отметила Татьяна Матвеенкова.

В итоге было решено наладить оперативный обмен информацией с учреждениями здравоохранения, чтобы заранее получать данные о заболевших школьниках и их родителях. Это позволит заранее установить контактеров и не допустить распространения инфекции в классах.