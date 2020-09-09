Сотрудники МЧС наградили юного хабаровчанина за спасение утопающего

Роман Колесов получил заслуженную награду из рук заместителя начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виталия Дарчия. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В понедельник, 7 сентября, в 4 «В» классе кроме уроков прошло еще одно важное мероприятие. В гости к ученикам пришли сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Пришли не беседовать или обучать, а восхищаться и благодарить. Грамоту за спасение на водах 11-летний Роман Колесов получал в присутствии всего класса.

О подвиге четвероклассника сотрудники МЧС узнали от бабушки спасенного ребенка. Она рассказала, что 21 августа пошла на берег Амура в районе улицы Кирова с двумя своими внуками. Дети играли недалеко от воды, когда пятилетний мальчик упал в реку и начал тонуть. Роман, который пришел порыбачить вместе с другом и его матерью, бросился на помощь.

- Увидев тонущего ребенка, Рома крикнул: «Малыш тонет!», и в тот же миг, будучи в одежде, он прыгнул в воду и вытащил маленького Артема. Одиннадцатилетний Роман Колесов совершил геройский поступок - спас тонущего малыша. Не каждому ребенку свойственен поступок взрослого человека, - говорилось в обращении, поступившем в МЧС.

Руководство ГУ МЧС не осталось безучастным. Привыкшие спасать чужие жизни специалисты по достоинству оценили подвиг юного хабаровчанина. Роман был удостоен заслуженной награды, которую получил из рук заместителя начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виталия Дарчия. Благодарность за отличное воспитание сына получила и мама мальчика.

- В тот день Рома отпросился на рыбалку с другом и его мамой, - рассказала об обстоятельствах поступка сына его мама Ксения Колесова. - В этом месте берег обрывистый, и сразу начинается большая глубина. Они видели этих ребят, предупреждали, что очень опасно подходить к краю. И вот один из них подошел близко и бултыхнулся в воду. Взрослые заметили не сразу, а сын увидел и прыгнул спасать. Река там уже высоко поднялась, глубоко, да и вода холодная. Сам маленький ребенок вряд ли бы выбрался.

Текущий год стал весьма урожайным на происшествия на воде, в которых фигурируют дети. Не только как жертвы, но и как спасители. Так, почетные награды уже получили Максим Трещев из села Святогорье района имени Лазо и школьники из села Даппа Комсомольского района. Ребята так же, как и Роман, отличились, спасая других детей.