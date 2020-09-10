В Хабаровске отметили новоселье жильцы обрушившегося дома

Край и город работали вместе, чтобы люди получили нормальное, безопасное жилье Фото: Правительство Хабаровского края

Долгожданное новоселье отпраздновали жильцы аварийного дома. Чтобы праздник состоялся, потребовалась очень плотная работа краевых и городских властей, точнее, лично Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края, и Сергея Кравчука, мэра Хабаровска.

Напомню предысторию. Весной этого года в доме по улице Зои Космодемьянской в Хабаровске рухнули перекрытия. Чудом обошлось без жертв. Авария переполнила чашу терпения жильцов: о проблеме городские власти знали, более того, люди судились с муниципалитетом за право получить нормальное жилье.

Позже край передал городу в собственность 23 квартиры в доме по улице Аэродромная, 21. Но произошла бюрократическая закавыка: при оформлении документов не указали, что жилье имеет целевое назначение - предназначено конкретно для жильцов дома по улице Зои Космодемьянской. Пришлось изобретать велосипед, решая проблему в ручном режиме.

Несколько месяцев люди жили в подвешенном состоянии, не понимая, что происходит. Пожаловались Михаилу Дегтяреву и, несмотря на плотную занятость, глава края вник в проблему и взял вопрос на личный контроль. Надо отдать должное городу: мэрия со своей стороны отозвалась оперативно, приняла помощь края без «вставания в позу», Сергей Кравчук лично докладывал врио губернатора, как идет процесс.

И вот наконец-то люди получили заветные ключи. Семнадцать человек уже въехали в квартиры, остальные отпразднуют новоселье со дня на день. Более того, несколько хабаровчан получили вместо одной по две квартиры - в соответствии с нормами обеспеченности жилплощадью.

По поручению Михаила Дегтярева его первый заместитель Александр Никитин вместе с мэром Хабаровска навестили жильцов, посмотрели, как устроились люди. Конечно, новые условия не сравнить с прежними: нормальный комфортный дом, где есть все для жизни, и самое главное - надежный и безопасный. На встрече несколько человек задали вопрос о выплате компенсации за утраченное имущество. Александр Никитин заверил хабаровчан, что краевые и городские власти прорабатывают эту проблему и в ближайшее время решат ее.

Проблема аварийного жилья, увы, одна из самых актуальных в крае. В непригодных (и зачастую опасных) для жизни домах живут около десяти тысяч человек. Михаил Дегтярев во время визита в Хабаровск Владимира Якушева, министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, подчеркнув остроту ситуации, попросил федеральные власти посодействовать в ее разрешении. Ответ был дан положительный - есть федеральные программы, по которым можно получить финансирование, некоторые из них уже реализуются в крае. Но нужно активизировать работу. Так, если край досрочно выполнит обязательства по расселению жильцов домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, то получит дополнительные средства из федерального бюджета, за счет которых начнет расселять дома, получившие статус ветхих после этой даты. Михаил Дегтярев заявил, что край выполнит это условие. И работа в этом направлении уже идет.