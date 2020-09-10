В коридорах власти: Михаил Сидоров

Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской Думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

После непродолжительных каникул Хабаровская городская Дума вернулась к своей работе. Перед депутатским корпусом стоит ряд важнейших задач. О том какие цели ставят перед собой городские парламентарии как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. О застройке и благоустройстве краевой столицы, о новом ВРИО губернатора и о миссии депутата в откровенном интервью в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал председатель Хабаровской городской Думы Михаил Сидоров.