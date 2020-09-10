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Радио «Комсомольская Правда»

В коридорах власти: Михаил Сидоров

Прямой эфир 10 сентября на частоте 88.3 FM
Авторы (2):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
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Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской Думы

Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской Думы

Фото: Сергей ПЯТКОВ

После непродолжительных каникул Хабаровская городская Дума вернулась к своей работе. Перед депутатским корпусом стоит ряд важнейших задач. О том какие цели ставят перед собой городские парламентарии как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. О застройке и благоустройстве краевой столицы, о новом ВРИО губернатора и о миссии депутата в откровенном интервью в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал председатель Хабаровской городской Думы Михаил Сидоров.

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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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