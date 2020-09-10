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Радио «Комсомольская Правда»

Музыкальный четверг: «Амурская осень»

Прямой эфир 10 сентября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Дарья РЕШЕТНИКОВА
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Музыкальный четверг: «Амурская осень»

Музыкальный четверг: «Амурская осень»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Очередной четверг на радио «Комсомольская правда - Хабаровск», а это значит, что он музыкальный. Однако, как известно, музыку можно не только слушать или играть, но и говорить о ней можно часами.

11 сентября в Хабаровске стартует Открытый российский фестиваль театра и кино «Амурская осень», который станет первым крупным мероприятием после пандемии в нашем регионе. О том, что нас ждет на столь масштабном мероприятии в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали директор Хабаровского краевого музыкального театра Константин Зайнулин и президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов.

Сергей Новожилов, президент фестиваля «Амурская осень»

Сергей Новожилов, президент фестиваля «Амурская осень»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Зайнулин, директор Хабаровского краевого музыкального театра

Константин Зайнулин, директор Хабаровского краевого музыкального театра

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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