Музыкальный четверг: «Амурская осень» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Очередной четверг на радио «Комсомольская правда - Хабаровск», а это значит, что он музыкальный. Однако, как известно, музыку можно не только слушать или играть, но и говорить о ней можно часами.

11 сентября в Хабаровске стартует Открытый российский фестиваль театра и кино «Амурская осень», который станет первым крупным мероприятием после пандемии в нашем регионе. О том, что нас ждет на столь масштабном мероприятии в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали директор Хабаровского краевого музыкального театра Константин Зайнулин и президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов.

Сергей Новожилов, президент фестиваля «Амурская осень» Фото: Сергей ПЯТКОВ