Вместо COVID-19 школы Хабаровска атаковали острые респираторные заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают в мэрии Хабаровска, на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в городе растет количество заболевших острыми респираторными заболеваниями. В частности за минувшую неделю в краевой столице отмечен 2601 случай ОРВИ, что на 324 больше, чем в позапрошлую неделю.

- Эпидпорог превышен на 5,1 процента, - отмечает Юлия Журавлева, начальник отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению. - В большинстве своем заболевшие - взрослые работающие люди, однако, по сравнению с предшествующей неделей, на 62,9 процента вырос уровень заболеваемости среди детей 7-14 лет, так как ребята пошли в школы и обучаются очно. Пока к нам не пришел грипп, необходимо максимально обезопасить население от заболеваемости еще и этим недугом. Для этого мы раньше обычного развернули кампанию по массовой вакцинации хабаровчан. Прививки горожане начали получать уже с 1 сентября.

Пока же для того, чтобы не допустить массового распространения инфекции, в школах города вводится ряд профилактически мер.

- В целях сохранения здоровья детей Роспотребнадзором установлено, что учебный процесс в классе приостанавливается до семи дней (как правило, это пять учебных дней) при заболевании ОРВИ более 20 процентов детей в классе, - отметили в администрации города.

Данные о заболеваемости будут подтверждать и передавать в школы детские поликлиники. Между тем отмечается, что ОРВИ не является основанием для перевода детей на дистанционное обучение. Деятельность класса будет просто приостановлена. Здоровым детям учителя могут выдавать задания для выполнения их в домашних условиях.

В школах просят отнестись к принимаемым мерам с пониманием и не отправлять детей на учебу, если у них есть признаки заболевания. Что касается вакцинации от гриппа (в городе пока не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания), то инъекцию вакцины «Совигрипп» любой из жителей Хабаровска может бесплатно сделать в своей поликлинике или на предприятии по предварительной заявке от руководства.

- Передвижной прививочный пункт будет также работать с 9 по 12 сентября с 9:00 до 18:00 часов на территории ТРЦ «Южный парк». На прививку в нем медики ждут взрослых хабаровчан. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис, - подчеркнула Юлия Журавлева.

Препарата, уверяют в мэрии, хватит на всех желающих.