В Хабаровском крае снизили ставку транспортного налога на легковушки

Налог снизится практически для всех автовладельцев, за исключением небольшой группы, владеющей мощными новенькими авто Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Исполнительные и законодательные власти Хабаровского края единодушно поддержали закон о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили. Ранее на рассмотрение Законодательной думы края такую инициативу предложил Михаил Дегтярев, врио губернатора края.

Представляя законодательную инициативу, Валентин Костюшин, краевой министр финансов, объяснил, что с 1 января 2021 года предлагается установить дифференцированные ставки транспортного налога с учетом возраста авто.

СПРАВКА «КП»

На автомобили от 3 до 10 лет снижение ставки налога в среднем составит 11 процентов, старше 10 лет - в среднем 29%. Платить меньше со следующего года будут 96% владельцев. Выпадающие доходы бюджета края составят около 226 миллионов рублей.

Отметим, что по самым популярным авто ставка будет ниже той, которая установлена в Приморье - именно туда «сбегают» сейчас многие автомобилисты, регистрируя машину и, соответственно, уплачивая транспортный налог в казну соседнего региона. Узнав о таком «ходе конем», Михаил Дегтярев и предложил снизить ставку.

- Пусть теперь приморцы регистрируют автомобили у нас, - пошутил врио губернатора Хабаровского края на одной из пресс-конференций.

Так, на машину до 100 лошадиных сил возрастом до трех лет транспортный налог составит 12 рублей за лошадиную силу, с 3 до 10 лет снизится до 10 рублей, а старше 10 лет - до 8 рублей. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил будут действовать следующие ставки: до 3 лет - 16 рублей, от 3 до 10 - 15 рублей, старше 10 - 12 рублей. Аналогичные понижения ожидаются для машин с практически любой мощностью.

Не забыли про многодетные семьи - им предоставят льготу в виде снижения в два раза ставки налога на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил.

Сегодня, 10 сентября 2020 года, законопроект был принят в качестве краевого закона.