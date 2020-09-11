Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 11 сентября 2020 года Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 11 сентября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом 10705. Из них вылечившихся 8591, скончавшихся 95, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 67 новых случаев заражения.

По данным регионального минздрава, в крае больше всего случаев заражения в Хабаровске и Хабаровском районе – 7969. На втором месте по числу заболевших Комсомольск -на-Амуре и Комсомольский район, где зафиксировали в общей сложности 1542 случая заражения коронавирусом. На третьем месте Верхнебуреинский район, где выявили 194 случая заражения.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Жителей Хабаровского края призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, не забывайте чаще мыть руки, проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку, дезинфицировать свои гаджеты.