Афиша в Хабаровске на неделю: к нам едет ТЮЗ имени Александра Брянцева. Фото: страница ТЮЗа в соцсетях

ТЮЗ имени А.А. Брянцева - один из старейших в России. Репертуар театра содержит более 50 спектаклей для детей, юношества, молодежи и взрослых. Это традиционные и экспериментальные постановки, основанные на русской и зарубежной классике, а также драматургии современных авторов.

В этом году театр в рамках большого гастрольного тура посетит Дальний Восток, а именно - Хабаровск, где представит пять спектаклей, поставленных по произведениям мировой классической литературы.

«Бедная Лиза» (16+) - 17 сентября в 18:30.

Повесть Николая Карамзина знакома всем со школьной скамьи: легендарная история первой любви между крестьянкой Лизой и дворянином Эрастом не раз была воплощена на сценических подмостках и отражена в кинолентах. Автор тонко и деликатно рассуждает с читателем на вечные темы, которые не потеряли свою актуальность и в наши дни. Смогут ли молодые люди сохранить то первое, чистое чувство, зародившееся между ними; готовы ли они стойко выдержать испытания, которые посылает им судьба?.. В спектакле ТЮЗа режиссер Марк Розовский сохраняет дух авторской эпохи, украшая свою постановку музыкально-поэтическими добавлениями, которые придают сюжетной линии новые яркие краски.

«Человек в футляре» (16+) - 18 сентября в 18:30.

Рассказ «Человек в футляре» - часть цикла произведений о «футлярных людях», в который также вошли «Крыжовник» и «О любви». Тема рассказа «Человек в футляре» изложена Чеховым в его записной книжке: «Человек в футляре, в калошах, зонт в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, то, казалось, улыбался: нашел свой идеал». На первый взгляд, позиция автора кажется однозначной, и «футлярность» трактуется как ограниченность, юродивость, отчужденность от жизни. И вся читающая публика, все школьные и институтские программы и даже сегодняшняя художественная элита покорно смиряются с клише Беликова. А вместе с тем, это загадочный и нераспознанный персонаж. Режиссер разглядел в Беликове его «белые» стороны.

«Человек в футляре, в калошах, зонт в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, то, казалось, улыбался: нашел свой идеал» Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Столь значительный резонанс, возникающий между учителем греческого и латинского языков и остальным обществом, столь сильный ступор, в который вводит герой население городка, - следствие его ярко выраженной индивидуальности, нежелания мириться с общепринятыми законами и мерками. Его футляр - не для того, чтобы скрыть, а чтобы сохранить хрупкое.

«Сказка о потерянном времени» (6+) - 18 и 19 сентября в 14:00 и 12:00 соответственно.

«Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца знакома каждому с детства: увлекательная история о мальчике Пете, который откладывал все на потом, легко и непринужденно учит простой истине: ценить нужно каждый миг жизни! В красочном музыкальном спектакле ТЮЗа старая сказка переделана на новый лад: действие здесь перенесется в наши дни, а в героях сказки юные зрители смогут с легкостью узнать себя и своих друзей!

Спектакль ставит Ирина Кондрашова - молодой режиссер, выпускница ВГИКа и школы-студии МХаТ, уже громко заявившая о себе постановками спектаклей для детей по всей России.

За музыкальную составляющую спектакля отвечают известные театральные мастера: тексты зонгов пишет драматург Михаил Бартенев, а музыку - композитор Василий Тонковидов. Спектакль рекомендован театром для семейного просмотра.

«Плыл кораблик белопарусный» (6+) - 19 сентября в 15:00.

Спектакль «Плыл кораблик белопарусный» поставлен по северным сказам Бориса Шергина, адресован самой широкой публике и, безусловно, подходит для семейного просмотра. Борис Шергин - автор, признанный несколькими поколениями читателей, но каждый раз, читая его произведения, можно открыть для себя что-то новое, ранее неизведанное - вот и Мария Критская своим спектаклем открывает новые грани сказов Шергина и богатейшего сказочного мира архангельской литературной культуры.

В основе инсценировки лежат три сказки автора - «Золоченые лбы», «Варвара Ивановна» и «Как внук ходил умных искать». Художник Елена Соколова оформила сцену исключительно в натуральных, природных текстурах: дерево, войлок, лен, береста создают поистине колоритный антураж, который из простых, невычурных вещей рождает самую настоящую сказку!

«Зимняя сказка» (16+) - 20 сентября в 17:00.

Заключительная постановка гастрольного тура в Хабаровске и в то же время одна из последних пьес Шекспира исследуется через призму исторической личности самого автора, для которого, по мысли режиссера, это произведение стало творческим завещанием. В «Зимней сказке» режиссер увидел последнюю попытку Шекспира примирить героев всех своих трагедий, дать им надежду. В «Зимней сказке» поднимаются темы предательства и ревности, приобретающей трагический масштаб.

Постановка, несмотря на присутствие в сюжете серьезного драматического конфликта, содержит много юмора и по своей сути соответствует жанру «трагикомедия». По словам авторов спектакля, ощущение зимы для Шекспира связано со старостью, смертью, сном, покоем - и эти метафоры способна понять только взрослая аудитория.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 17-20 сентября, стоимость билетов от 250 до 1500 рублей.

БОЛЬШОЙ БАЛЕТ

«Лебединое озеро» (6+) в исполнении «Классического национального русского балета».

Сердца зрителей будут трепетать от «Лебединого озера» вечно. В чем же секрет успеха знаменитого балета?

Когда-то известный критик Герман Ларош сказал: «Лебединое озеро» - лучший балет, который я когда-либо слышал.... Мелодии, одна другой пластичнее, певучее и увлекательнее, льются, как из рога изобилия». И действительно, балет на музыку Петра Ильича Чайковского - едва ли не самая известная в мире театральная постановка. Шедевр хореографии был создан 130 лет назад и до сих пор является одной из самых крупных жемчужин в короне мировой культуры.

Сердца зрителей будут трепетать от «Лебединого озера» вечно. В чем же секрет успеха знаменитого балета? Фото: скриншот с видео на Youtube

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом с 19 века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Петр Ильич сделал невероятное - создал произведение, где балет и музыка - это единое целое, и выбрал тему любви и измены - то, что будет волновать людей вечно.

Только на сцене Большого театра балет «Лебединое озеро» был поставлен более тысячи раз. На сегодняшний день из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, которые имеют полностью одинаковые театральные партитуры. В каждой постановке зритель найдет для себя что-то новое. Спектакль от московской труппы «Классического национального русского балета» не станет исключением. Великая музыка и хореография в исполнении московских артистов снова заставит ваши сердца трепетать!

«Классический национальный русский балет» - успешная московская труппа классического танца, в которую входят лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ страны.

Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 22 сентября в 19:00. Стоимость билетов от 1500 до 2400 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Виниловый open-air Led Zeppellin (16+)

Музыкальный вечер пройдет во дворике «Мира говорящих машин», в случае непогоды мероприятие перенесут в здание музея. Фото: со страницы музея в соцсетях

Когда мы говорим о семидесятых, мы вспоминаем Led Zeppelin. Тираж альбомов более 300 миллионов, первое место в списке VH1 «Сто величайших артистов хард-рока», «Лучшая группа 70-х» по версии Rolling Stone.

Ведущий вечера Денис Горшунов - музыкант, солист группы «Поль Бемоль», виниломан и основатель аудиоклуба «Виниловое море». Аудиоклуб «Виниловое море» образован в 2014 году, за пять лет провел более 50 виниловых вечеров на разных площадках города.

Музыкальный вечер пройдет во дворике «Музея говорящих машин», в случае непогоды мероприятие пройдет внутри здания музея - возьмите на всякий случай маску.

«Мир говорящих машин», ул. Фрунзе, 50. 19 сентября в 18:00. Стоимость билетов 500 рублей.

Khv Rock United (12+)

Идея этого концерта возникла совершенно случайно. Во время обсуждения дел внутри местной сцены появилась мысль сделать крутой субботний концерт из четырех разноплановых команд. Эту идею подержали как музыканты, так и слушатели, так что держите - в Crossroad Bar большой концерт из главных метал-, панк- и хардкор-команд Хабаровска!

В программе выступления Cekta Kidz (new school hardcore), «Кони Буденного» (punk rock), «Диагноз» (thrash metal), «Братство Бобра» (heavy metal).

Crossroad Bar, Муравьева-Амурского, 3 Б. 19 сентября, начало в 18:30. Стоимость билетов 300 рублей.