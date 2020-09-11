Третий день продолжаются поиски грибника пропавшего у Комсомольска-на-Амуре Фото: ДВРПСО МЧС России

Потерявшиеся в дальневосточной тайге люди - бич этого года, можно со счета сбиться, вспоминая, сколько заблудившихся грибников, охотников, рыбаков и сборщиков дикоросов разыскивали в лесу спасатели.

В этот раз 53-летний мужчина отправился собирать грибы в районе поселка Пивань, что у Комсомольска-на-Амуре. Ушел в лес грибник 8 сентября и в назначенное время домой не вернулся.

Родственники обратились к спасателям, на место пропажи мужчины выехали сотрудники Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Третий день продолжаются поиски грибника пропавшего у Комсомольска-на-Амуре Фото: ДВРПСО МЧС России

- Мужчина ушел в лес, видимо, не посмотрев прогноз погоды, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО. - В районе в эти дни шли сильные дожди. 8 сентября грибник вышел на связь, спасатели по телефону сориентировали его по местности, объяснили, куда двигаться. Но ночные поиски не увенчались успехом.

Последующие дни спасатели продолжили поиски заблудившегося мужчины, искали вплоть до десяти часов вечера - пока солнце не село. Поисковики подавали звуковые сигналы, пускали в воздух сигнальные ракеты, в итоге за два дня было обследовано более 10 квадратных километров лесного массива вдоль железнодорожных путей. К сожалению, безуспешно. Сегодня поиски пропавшего грибника продолжаются. Спасатели не теряют надежды отыскать потерявшегося мужчину.

Третий день продолжаются поиски грибника пропавшего у Комсомольска-на-Амуре Фото: ДВРПСО МЧС России

В МЧС в очередной раз обращаются к сборщикам грибов, ягод, рыбакам: не забывайте о важных правилах нахождения в лесу:

Не нужно думать, что «я триста раз ходил по этому маршруту, ничего со мной не случится». Случиться может со всяким, поэтому перед выходом обязательно сообщите родственникам о том, куда вы направитесь, по какому маршруту и когда планируете вернуться. Отправляясь в лес, кроме яркой, издалека заметной экипировки, нужно подумать о запасе еды и питья, ознакомиться с прогнозом погоды. Реально оцените свои физические возможности и состояние здоровья.

Не забудьте взять с собой мобильный полностью заряженный телефон. Помните, если вы заблудились в лесу, наберите единый номер вызова экстренных служб - «112».