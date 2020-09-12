Ночью, под Хабаровском, в селе Тополево сгорел склад пиломатериалов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

О том что в поселке Тополева полыхает склад, на котором хранились пиломатериалы, краска и другие легкогорючие матери очевидцы на пульт пожарной охраны сообщили в полночь. По их словам, горело так, что видно было издалека.

Ночью, под Хабаровском, в селе Тополево сгорел склад пиломатериалов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожару был присвоен повышенный номер вызова. На место происшествия немедленно выехали пожарные расчёты, первые подразделения прибыли уже спустя пять минут. На месте было видно, что огонь охватил металлическое отдельно стоящее здание ангарного типа. Горело сильно, огонь грозил перекинуться на рядом стоящие строения, в том числе и жилые здания. Немедля пожарные приступили к разведке и тушению огня.

Ночью, под Хабаровском, в селе Тополево сгорел склад пиломатериалов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Из-за большой горючей загрузки помещений склада, огонь быстро распространялся по площади и охватил всё строение. Информация о пострадавших не поступала, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.- На месте пожара организовано несколько боевых участков, непосредственно на тушение огня в самом складе, а также для защиты от возгорания рядом стоящего недостроенного здания и частного жилого сектора, расположенного поблизости. Всего для ликвидации огня привлечено более 30 человек и 8 единиц техники.

Ночью, под Хабаровском, в селе Тополево сгорел склад пиломатериалов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Только через полтора часа работы пожарным подразделениям удалось локализовать распространение огня. По их данным огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров. Еще через час было ликвидировано открытое горение.

Ночью, под Хабаровском, в селе Тополево сгорел склад пиломатериалов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас следователи и сотрудники Государственного пожарного надзора работают на месте происшествия пытаясь установить причины возгорания на коммерческом объекте.

Ночью, под Хабаровском, в селе Тополево сгорел склад пиломатериалов Фото: Евгения МОЛОТОВА

- Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю будет проведен сбор материалов для пожарно-технической экспертизы, - отметили в ведомстве.

Ночью, под Хабаровском, в селе Тополево сгорел склад пиломатериалов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На месте дознаватели провели опрос очевидцев. По их словам, пожар возник в помещении, где хранилась фанера. Вероятнее всего виновата неисправная электропроводка, но точные причины установят эксперты.