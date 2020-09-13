В ЕАО выбирают губернатора - новости на 11 часов утра 13 сентября 2020

Наплыва избирателей в утренние часы не наблюдается. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

13 сентября в ЕАО стартовал Единый день голосования. В регионе проводится несколько избирательных кампаний различных уровней, главная из которых - выборы губернатора Еврейской автономной области. В "гонке номер один" участвуют пять кандидатов, в том числе представители "Единой России", "Справедливой России", Коммунистической партии социальной справедливости, "Патриоты России", всероссийской политической партии "Родина".

Корреспондент "КП-Хабаровск" побывал сегодня на нескольких избирательных участках в Биробиджане. На входе каждому посетителю измеряют температуру, опрыскивают руки дезинфектором и вручают защитную маску - необходимые меры профилактики в связи с коронавирусом.

Наплыва избирателей в утренние часы не наблюдается. Как выяснилось, немало жителей ЕАО уже проголосовали 11 и 12 сентября (продолжительность нынешних выборов - три дня), в том числе вне избирательных участков. Для удобства граждан, на придомовые территории подъезжали автомобильные модификации участковых избирательных комиссий и можно было проголосовать во дворе, на детской площадке и т.д. По свидетельствам очевидцев, агитаторы с бюллетенями ходили и по квартирам - в основном, по адресам пенсионеров.

Как сообщили в областном правительстве, по итогам двух дней голосования явка избирателей составила 57,89%. Самый низкий показатель зафиксирован в Биробиджане - 49,06%. В районах Еврейской автономии явка составила 60,5 - 75%. В настоящее время голосование продолжается, избирательные участки будут работать до 20:00.

В "гонке номер один" участвуют пять кандидатов, в том числе представители "Единой России", "Справедливой России", Коммунистической партии социальной справедливости, "Патриоты России", всероссийской политической партии "Родина". Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ВЫБОР ОГРАНИЧЕН

- Я пришел, чтобы проголосовать по совести, а не по приказу. Знаю, что на многих бюджетников давит начальство, чтобы они сделали строго единственный выбор и подтвердили это, сфотографировав заполненный бюллетень. Я этого делать не буду, так как работаю частным предпринимателем и на меня давить некому, - рассказал биробиджанец Сергей. - Хотя выбор кандидатов в губернатора ЕАО не впечатляет. Несколько из них живут вообще где-то за пределами региона, никто о них толком ничего не знает.

Кстати, представитель КПРФ - хабаровчанин Максим Кукушкин, не смог пройти так называемый "муниципальный фильтр" и был не допущен облизбиркомом к участию в выборах губернатора ЕАО. В связи с этим руководитель регионального отделения КПРФ депутат Законодательного Собрания ЕАО Владимир Фишман накануне призывал своих земляков к протестному голосованию.

- На местных выборах поддержите достойных людей. Не отсиживайтесь дома и на дачах, выражайте свою гражданскую позицию на выборах! — предложил Владимир Фишман.

По его словам, завершающаяся избирательная кампания стала самой нелепой за последние тридцать лет. Не было ни дебатов, ни встреч с избирателями, народу не известны программы кандидатов. А многодневное голосование и с передвижными участками являются издевательством над волеизъявлением народа. Такие выборы невозможно проконтролировать...