Выборы губернатора ЕАО, ситуация на 18:00 13 сентября 2020: без нарушений не обошлось

Голосование стартовало 11 сентября, сегодня - заключительный день трехдневной кампании. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В Единый день голосования на территории ЕАО проходит несколько избирательных кампаний, главная из которых - выборы губернатора региона. Электорату предложен выбор среди пяти кандидатов - представителей пяти политических партий. Голосование стартовало 11 сентября, сегодня - заключительный день трехдневной кампании.

Как сообщили в пресс-службе губернатора ЕАО, к пяти часам дня явка на избирательные участки, чье общее количество - 183, составила 66,67%. Из 126679 избирателей проголосовали 84705. Самая высокая явка зафиксирована в Смидовичском районе ЕАО - 81,52%. В Ленинском районе этот показатель составил 69,28%, в Биробиджане - 58,43%.

По мнению одного из кандидатов (Владимира Дудина), столь высокая явка обусловлена трехдневным сроком голосования. Это позволило большому количеству жителей ЕАО принять участие в голосовании.

- Сейчас многие жители Еврейской автономии ведут битву за урожай на своих дачах и огородах. Если бы голосовали только сегодня, 13 сентября, многие махнули бы на дачу и не пошли бы на избирательный участок. А так немало жителей воспользовалось предоставленной возможностью и проголосовали в пятницу, чтобы выходные активно провести на своих дачных участках. Пока стоит хорошая погода, нужно успеть выкопать картошку, - пояснил он.

По его словам, ему звонили избиратели из нескольких районов ЕАО. Явных нарушений на избирательных участках зарегистрировано не было.

- Был какой-то инцидент в поселке Известковый Облученского района, но позже мне позвонили и сообщили, что в ситуации разобрались. В целом, выборы проходят без скандалов, - сообщил Владимир Дудин.

ВАС ТУТ НЕ СТОЯЛО

Но без нарушений на выборах губернатора ЕАО все же не обошлось. Как сообщила корреспонденту "КП"-Хабаровск" жительница села Раздольное (Биробиджанский район) Ольга Гудкова, ее муж Григорий не обнаружил себя в списках избирателей.

- Несколько дней назад мужу сообщили на предприятии, где он работает, чтобы он принес свой паспорт для досрочного голосования. Он отказался, так как собирался проголосовать по месту жительства. Затем Григорий получил SMS-сообщение с портала госуслуг, что его заявление принято, хотя никаких заявлений он не писал. Григорий хотел зайти в свой личный кабинет, чтобы узнать подробности, но сайт госуслуг не работал. А сегодня мы пошли с ним в Дом культуры села Раздольное, где находится избирательный участок. И выяснилось, что Григория в списке нет. Якобы он писал "открепительное" заявление через сайт госуслуг. Мы намерены наказать виновных в этом безобразии, - сообщила Ольга Гудкова.

Аналогичный тревожный сигнал корреспондент "КП"-Хабаровск" получил от жительницы Биробиджана, которая не попросила себя афишировать. Она также не обнаружила себя в списке избирателей, придя на свой избирательный участок. Узнав об этом, горожанка развернулась и ушла восвояси...