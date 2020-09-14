Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 14 сентября 2020 года Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 14 сентября 2020 года, общее число заражений коронавирусом в Хабаровском крае 10923. Из них вылечились 8815, скончались 95, остальные получают лечение. За последние сутки выявили 69 новых случаев заболевания. Данные предоставили в региональном минздраве.

Отметим, что лидируют по числу заболевших Хабаровск и Хабаровский район, где общее число заражений 8127. На втором месте по количеству заболевших Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район, где выявили в общей сложности 1589 случаев заражения. Третье место делят Верхнебуреинский и имени Лазо районы, где выявили по 195 случаев заражения. Меньше всего случаев заболевания в Тугуро-Чумиканском районе, где коронавирус подтвердился только у двух пациентов.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Согласно данным Яндекс.Коронавирус статистика заболеваемости медленно но верно сокращается. Однако жителям региона настоятельно рекомендуют не забывать про масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции. Соблюдайте противоэпидемические меры – чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.