Выборы губернатора ЕАО 2020: результаты

Подавляющее число избирателей отдали свои голоса за Ростислава Гольдштейна Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В единый день голосования 13 сентября в ЕАО прошли выборы губернатора. По сообщению областной избирательной комиссии, выборы признаны состоявшимися. По состоянию на 10:00 утра обработано 100% бюллетеней. Общая явка избирателей составила 73,02%. По результатам обработки протоколов победу одержал врио губернатора Ростислав Гольдштейн, баллотировавшийся от партии «Единая Россия». За него проголосовало 82,5% избирателей.

Его ближайший соперник - Владимир Дудин, кандидат от партии «Справедливая Россия», набрал 7,06% голосов, а 4,28% набрал кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости» Александр Крупский. Роман Куземский и Борис Тихонов получили 1,27 и 2,15 процента голосов соответственно.

- Я благодарю всех членов участковых избирательных комиссий. Ими была проделана большая работа. Со всеми жалобами мы разбирались на месте. Выборы губернатора ЕАО признаны состоявшимися. Кампания прошла без грубых нарушений избирательного законодательства, - отметила председатель Избирательной комиссии ЕАО Елена Саутина.

В избирательной комиссии ЕАО отмечают высокую активность жителей на прошедших выборах. Рекордные показатели - у Смидовичского района. Здесь на участки пришли более 87% избирателей. В аутсайдерах - Биробиджан. Здесь свое избирательное право реализовали чуть больше 63% от числа включенных в списки.