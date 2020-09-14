Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Выборы губернатора ЕАО 2020: результаты

Подавляющее число избирателей отдало свои голоса за Ростислава Гольдштейна
Евгения МОЛОТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Подавляющее число избирателей отдали свои голоса за Ростислава Гольдштейна

Подавляющее число избирателей отдали свои голоса за Ростислава Гольдштейна

Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В единый день голосования 13 сентября в ЕАО прошли выборы губернатора. По сообщению областной избирательной комиссии, выборы признаны состоявшимися. По состоянию на 10:00 утра обработано 100% бюллетеней. Общая явка избирателей составила 73,02%. По результатам обработки протоколов победу одержал врио губернатора Ростислав Гольдштейн, баллотировавшийся от партии «Единая Россия». За него проголосовало 82,5% избирателей.

Его ближайший соперник - Владимир Дудин, кандидат от партии «Справедливая Россия», набрал 7,06% голосов, а 4,28% набрал кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости» Александр Крупский. Роман Куземский и Борис Тихонов получили 1,27 и 2,15 процента голосов соответственно.

- Я благодарю всех членов участковых избирательных комиссий. Ими была проделана большая работа. Со всеми жалобами мы разбирались на месте. Выборы губернатора ЕАО признаны состоявшимися. Кампания прошла без грубых нарушений избирательного законодательства, - отметила председатель Избирательной комиссии ЕАО Елена Саутина.

В избирательной комиссии ЕАО отмечают высокую активность жителей на прошедших выборах. Рекордные показатели - у Смидовичского района. Здесь на участки пришли более 87% избирателей. В аутсайдерах - Биробиджан. Здесь свое избирательное право реализовали чуть больше 63% от числа включенных в списки.

ИнтересноеВыборы губернатора ЕАО - 2020

Рекомендуемые