Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Шантары - туристическая жемчужина Хабаровского края

Прямой эфир 16 сентября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Дарья РЕШЕТНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Когда речь заходит о достопримечательностях Хабаровского края на ум сразу просятся петроглифы Сикачи Аляня, Большехехцирский заповедник или Амурские столбы. Однако сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» руководитель филиала «Шантары» ФГУП «Заповедное Приамурье», Иван Анатольевич Насонов рассказал о настоящей жемчужине нашего региона - Шантарских островах.

Иван Насонов, руководитель филиала «Шантары» ФГУП «Заповедное Приамурье»

Иван Насонов, руководитель филиала «Шантары» ФГУП «Заповедное Приамурье»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пока существуют доверчивые люди всегда найдутся те, кто решит их обмануть. О мошенниках и методах борьбы с ними нам рассказал Виталий Рудь, старший помощник прокурора города Хабаровска.

Виталий Рудь, старший помощник прокурора города Хабаровска

Виталий Рудь, старший помощник прокурора города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это - Хабаровск!Интересное

Рекомендуемые