Проблему транспортной инфраструктуры в границах улиц Алексеевская – Победы – Воронежская обсудили в краевом парламенте Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Законодательной Думе Хабаровского края прошло совещание, на котором обсудили решение проблемы развития транспортной инфраструктуры в границах улиц Алексеевская – Победы – Воронежская. Мероприятие инициировали депутаты фракции ЛДПР в ответ на обращения граждан по поводу неудобства действующих автобусных маршрутов.

Совещание провел председатель постоянного комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин. Участие в обсуждении проблемы приняли краевые и городские депутаты, представители администрации города, инициативной группы жителей.

В Законодательной Думе Хабаровского края прошло совещание Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Светлана Быкова, представляющая интересы жителей микрорайона, рассказала присутствующим, что данный микрорайон активно развивается. В течение шести лет здесь ведется строительство многоквартирных домов. Территориально рядом с ЖК «Надежда» находятся: коттеджный поселок ТСЖ «Сокольники», дома МУП «УКС», ЖК «Радужный», ЖК «Зодиак», гостиничный комплекс «Сокольники». А вот остановки в границах ул. Алексеевская – ул. Победа – ул. Воронежская, несмотря на активное развитие территории, отсутствуют.

По вопросу развития транспортной инфраструктуры в границах указанных улиц инициативной группой велась неоднократная переписка с органами власти Хабаровского края: управлением транспорта администрации города, управлением дорог и внешнего благоустройства администрации города, отделом ГИБДД УМВД по Хабаровскому краю, мэром города, губернатором края, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона. В 2018 году администрация города сообщила, что вопросы строительства остановок общественного транспорта в районе пересечения ул. Воронежской с ул. Победы будут учтены при формировании работ по благоустройству территории города на 2019 год. Но проблема не была решена ни в прошлом, ни в текущем году.

Заместитель председателя постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Сергей Лобанов заметил, что в микрорайоне находятся различные социальные объекты. В первую очередь это Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевой клинический центр онкологии.

- Дети посещают школы, гимназии, с родителями ходят в поликлиники, учреждения дошкольного образования. Из транспортной инфраструктуры мы видим здесь только остановочный пункт «Онкологический центр» и два маршрута – №6 и №16. График их работы и путь следования не удобны для детей, которые хотят добраться до школы, неудобны они и для самих жителей. В зимнее время был всплеск жалоб, что автобусы в этом микрорайоне ходят редко, нарушается график работы маршрутов. Детям приходилось добираться до школы по частному сектору, отбиваясь от собак. В перспективе здесь будет больше жителей и это большая проблема, которую нужно решать сейчас. Мы живем в городе Хабаровске и хотим, чтобы у нас была вся необходимая инфраструктура, чтобы сотрудники Онкологического центра не ходили пешком. До сих пор возле Онкологического центра днем стоят такси и не ждут заявок по планшету – водитель ждет, когда человек подойдет сам и сядет. На вокзале таких такси уже больше нет, – заявил Сергей Лобанов.

Начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска Владимир Ощановский пояснил, что когда-то в этом микрорайоне существовал дополнительный маршрут, но он оказался не рентабельным. Он высказал готовность снова вернуть его в связи с активным развитием микрорайона и при наличии положительного заключения рентабельности маршрута.

Остановки в границах улиц Алексеевская – Победа – Воронежская, несмотря на активное развитие территории, отсутствуют Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Заведующий сектором по организации и управлению дорожным хозяйством управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска Николай Жираков добавил, что к обустройству остановок сейчас предъявляются жесткие требования. Это и наличие тротуаров, и пешеходного перехода, и освещения, и навеса, и так далее. Из-за ограниченности городского бюджета приходится экономить.

- Работы по обустройству данных остановок мы можем выполнять только в рамках программы по благоустройству территории города Хабаровска, – говорит Николай Жираков. – В 2019 году данные мероприятия не были включены из-за отсутствия финансов. В 2020 году опять предлагаем выполнение данных работ уже в 2021 году. Насколько я владею информацией, в программе по благоустройству именно на обустройство автобусных остановок заложен всего один миллион рублей на 2021 год.

Депутат Хабаровской городской Думы Владимир Майсак, видя остроту проблемы, отметил, что городские депутаты готовы рассмотреть любые предложения по корректировке городского бюджета на следующий год для решения вопроса транспортной инфраструктуры в границах улиц Алексеевская – Победы – Воронежская.

- Мне не хватило информации о количестве семей, которые проживают в указанном микрорайоне. Нужно знать, сколько детей предъявляют запрос на дополнительный маршрут, чтобы ездить в школу или поликлинику с родителями. С социальной точки зрения для администрации города эти цифры тоже будут полезны, чтобы обосновать необходимость этих остановок для обеспечения удобства жителей и их безопасности, - отметила председатель Думы Ирина Зикунова.

Депутаты приняли решение подготовить на имя председателя городской думы Михаила Сидорова и мэра города Сергея Кравчука обращения со всеми прозвучавшими предложениями, чтобы в бюджете города были учтены все затраты и принято положительное решение об учреждении остановок и надлежащем их обустройстве в теплый строительный период 2021 года. Также депутаты обратятся в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы транспортной инфраструктуры в границах улиц Алексеевская – Победы – Воронежская. Сергей Лобанов добавил, что до зимнего времени нужно уменьшить интервал движения автобусов, которые проходят в данном микрорайоне.

- Будем держать эту ситуацию на контроле. Мы открыты для таких совещаний. И администрация города, насколько я знаю, в этом плане работает и идет навстречу жителям. Надеюсь, что проблема, которую мы сегодня обсудили, будет решена уже в следующем году, - подвел итоги заседания Виктор Лопатин.