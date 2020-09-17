Афиша в Хабаровске на неделю: «Небесный тихоход»

«Небесный тихоход» - это история о дружбе трех летчиков-истребителей, пообещавших друг другу до окончания войны не влюбляться и не жениться, но не сумевших сдержать свои обещания. Фото: ХМТ

Премьера «Небесного тихохода» была запланирована в Хабаровском краевом музыкальном театре на начало апреля 2020 года, но в планы актеров вмешался коронавирус, который надолго закрыл двери театра для публики. Однако в ХМТ посчитали, что постановку можно и нужно показать зрителю, пусть даже и с экранов телевизоров - поэтому четвертого апреля спектакль вышел в эфире одного из хабаровских телеканалов.

- В театре есть неписанное правило: отмена спектакля - это чрезвычайное происшествие. В истории российского театра, да и в истории нашего коллектива, бывали случаи, когда артист в любом состоянии - в болезни, при потере близкого человека, при других личных обстоятельствах, все равно выходил на сцену и работал спектакль. Зритель ни в чем не виноват, подвести зрителя мы не можем, - сказал тогда Константин Зайнулин, директор музтеатра.

И не подвели. Теперь же настало время для настоящего знакомства, и поверьте, вас будет чем удивить.

Например, тем, что специально для нового спектакля в мастерских Хабаровского музыкального театра был изготовлен макет военного самолета весом более тонны и с размахом крыльев более девяти метров. Спектакль воплощен в жизнь Владимиром Подгородинским - это заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Рок-опера» и одновременно главный режиссер Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного. Среди самых известных работ режиссера - его постановки в Санкт-Петербургском театре «Рок-опера»: «Юнона и Авось», «Ромео и Джульетта», «Иисус Христос - суперзвезда».

«Небесный тихоход» - это история о дружбе трех летчиков-истребителей, пообещавших друг другу до окончания войны не влюбляться и не жениться, но не сумевших сдержать свои обещания. Зрителей ждет встреча с героями спектакля - майором Булочкиным, старлеем Тучей, капитаном Кайсаровым, а также журналисткой Валей и летчицами Катей и Машей.

В сюжете спектакля, жанр которого заявлен как героико-лирическая музыкальная комедия, нет смертей, но есть надежда! Надежда не только на победу, но и на любовь! Ведь самое страшное на войне - это умереть, так и не познав это прекрасное чувство, не найдя свою вторую половину…

Постановка по пьесе знаменитого драматурга Алексея Яковлева, на музыку известных композиторов Василия Соловьева-Седого и Марка Самойлова приурочена к празднованию 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. В спектакле прозвучат не только песни из всеми любимого советского одноименного фильма («Первым делом - самолеты», «Пора в путь-дорогу»), но и другие произведения (к примеру, знаменитые «Соловьи», «На солнечной поляночке» и «Шел солдат»).

Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 26 и 27 сентября в 18:00. Стоимость билетов от 200 до 1000 рублей.

СПЕКТАКЛИ

«Муравьев. Граф Амурский» (12+)

Спектакль рассказывает о первом генерал-губернаторе Восточной Сибири Николае Николаевиче Муравьеве -Амурском. Фото: краевой театр драмы

Спектакль рассказывает о первом генерал-губернаторе Восточной Сибири Николае Николаевиче Муравьеве -Амурском. Вся его жизнь - пример усердного служения отечеству. До сих пор не утихают споры о значении личности Николая Муравьева-Амурского для Восточной Сибири в целом и освоении Амура в частности. Мы обязаны ему тем, что живем на земле, присоединенной к России его трудами. Этот спектакль о героизме, доблести, чести и, конечно, о любви к единственной женщине, своей жене Екатерине Николаевне, которая внесла свою скромную, но важную лепту в масштабное преобразовательное дело мужа. Несмотря на то, что в спектакле присутствуют факты биографии Николая Николаевича Муравьева-Амурского, автор имеет право на свое художественное видение данной темы, поэтому произведение не является документальным.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 26 сентября в 17:00. Стоимость билетов от 350 до 1000 рублей.

«Человек-корыто» (12+)

Два часа до Нового года. Одинокая старуха собирается приготовить праздничный ужин, как вдруг в пустой квартире раздается человеческий голос: это заговорила обыкновенная селедка. Она предлагает старухе исполнить любое ее желание. И появляется старик, которого похоронили полгода назад, и возвращаются молодость и любовь…Мистика? Предновогодние чудеса? Так современная интерпретация сказки о рыбаке и рыбке оборачивается размышлениями о жизни, смерти и человеке, над которыми предлагает задуматься театр.

Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 25 сентября в 19:00. Стоимость билетов 300 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Идрак Мирзализаде (18+)

Стендап-комик из Беларуси, участник нескольких выпусков StandUp-шоу на ТНТ - Идрак предпочитает умную и провокационную комедию. Фото: скриншот с видео на YouTube

В последнюю неделю сентября Идрак Мирзализаде даст сольный стендап-концерт в Хабаровске. Стендап-комик из Беларуси, участник нескольких выпусков StandUp-шоу на ТНТ - Идрак предпочитает умную и провокационную комедию. Во время учебы в институте журналистики БГУ Идрак Мирзализаде выступал в КВН за команды «Шальная императрица» и «Ростик и Идрак». В первую команду комика позвал еще один будущий стендапер - Ваня Усович. В этом амплуа Идрак Мирзализаде начал выступать в 2013 году в Минске, поначалу совмещая с КВН, а уже через год попал в шоу StandUp на ТНТ. Сейчас Идрак - резидент Stand Up Club №1, участник «Порараз Бирацца» и других YouTube-шоу клуба. Приходите на его концерт - будет весело!

M Hall, ул. Фрунзе, 53. 26 сентября, начало в 20:00. Стоимость билетов 400-800 рублей.

ДВАСО: «Киношлягеры Андрея Петрова» (6+)

Двадцать девятого сентября при поддержке министерства культуры России состоится концерт «Киношлягеры Андрея Петрова» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Смирнова.

Прозвучат всеми любимые песни из знаменитых кинолент «Я шагаю по Москве», «Синяя птица», «Человек-амфибия», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Жестокий романс» и многих других. Также будут показаны отрывки из фильмов, где звучит музыка Андрея Петрова, и документальных картин о нем.

Андрей Павлович Петров - урожденный ленинградец, автор опер, балетов, симфонических произведений, инструментальных концертов, эстрадной музыки, песен и музыки для театральных спектаклей. Но более всего он известен как композитор кинематографа. Андрей Петров написал музыку к более чем 80 фильмам. Особенно ярко запомнились его произведения в лентах режиссеров Эльдара Рязанова и Георгия Данелии.

Хабаровская филармония, ул. Шевченко, 7. 29 сентября в 18:30. Стоимость билетов 500-600 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ

«Хабаровская осень» (6+)

Вас ждет чудесный осенний день, посвященный книгам и литературе в целом и проведенный на свежем воздухе Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Вас ждет чудесный осенний день, посвященный книгам и литературе в целом и проведенный на свежем воздухе. Двадцать шестое сентября - заключительная часть трехдневного фестиваля «Хабаровская осень», организованного дальневосточной государственной научной библиотекой.

И если в первые два дня гостей мероприятия ждали встречи с писателями, викторины, книжная выставка и free-маркет, где можно было пообщаться и обменяться книжками, то в третий день пройдет «Открытый микрофон», где каждый желающий сможет показать себя и продемонстрировать умение владеть художественным словом.

Тема «микрофона» - стихи Сергея Есенина. Выбирайте, читайте, приходите и рассказывайте!

Парк «Динамо», сцена «ракушка». 26 сентября с 11:00 до 16:00. Вход свободный.