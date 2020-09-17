Амур атакует: В Хабаровске на набережной экстренно начали возводить водоналивную дамбу Фото: Борис КОКУРИН

Кто прогуливался по набережной, тот наверняка заметил, что Амур, как и в прошлом году, опять угрожает хабаровской набережной. Уже затоплены ступеньки и нижний ярус, сделанный из профнастила, вода подбирается к ограде и при неблагоприятном развитии ситуации может затопить пешеходные дорожки.

Амур атакует: В Хабаровске на набережной экстренно начали возводить водоналивную дамбу Фото: Борис КОКУРИН

По данным специалистов, сегодня утром уровень Амура поднялся до 595 сантиметров при опасном явлении в шесть метров. Великой дальневосточной реке осталось всего пять сантиметров, чтобы осложнить жизнь «материковым» хабаровчанам. На островах, где располагаются дачи, вода давно уже подтопила приусадебные участки, согнав садоводов-огородников с насиженных мест. В Корсаково-2 сотрудники МЧС помогают местным обитателем спасать личное имущество из затопленных домов.

Амур атакует: В Хабаровске на набережной экстренно начали возводить водоналивную дамбу Фото: Борис КОКУРИН

Чтобы защитить набережную, на ней сейчас экстренно собирают водоналивную дамбу. Подобное сооружение жители города могли наблюдать на том же месте год назад, правда, тогда вода едва подошла к ее подножью, сейчас максимальные отметки прогнозируются ниже, но, как говорится - береженого бог бережет.

Как сообщают в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю, сооружение общей длиной в 950 метров монтируют прямо на прогулочной дорожке, напротив стадиона имени Ленина. Оно перекроет отрезок от начала набережной до Утеса.

Амур атакует: В Хабаровске на набережной экстренно начали возводить водоналивную дамбу Фото: Борис КОКУРИН

- Дамбу закончат до конца дня. К работе привлечены пожарные, спасатели и волонтеры. Тело дамбы с двух сторон обложат мешками с песком. Еще один уровень мешков выложат вдоль металлического ограждения набережной. Конструкция должна защитить верхнюю прогулочную зону, - уточнили в региональном МЧС.

По прогнозам гидрологов, «опасных» шести метров Амур у Хабаровска достигнет уже в четверг-пятницу, а за выходные может преодолеть и 650-сантиметровую отметку. Помимо дамбы на набережной в городе насыпают сразу несколько временных дамб.

Амур атакует: В Хабаровске на набережной экстренно начали возводить водоналивную дамбу Фото: Борис КОКУРИН

- Накануне строители по указанию краевого минстроя засыпали вход в амурский затон в районе улицы Пионерской, - сообщили в правительстве Хабаровского края. - Также ведется установка насосных групп в наиболее проблемных местах, где требуется откачка дождевых стоков из коллекторов и для поддержания стабильного уровня воды за возведенными дамбами.

Амур атакует: В Хабаровске на набережной экстренно начали возводить водоналивную дамбу Фото: Борис КОКУРИН

По данным мэрии на 17 сентября, в черте города Хабаровска, в зоне подтопления уже находятся 33 подворья и два участка внутренних дорог, расположенных вдоль прибрежной полосы. Если же брать данные по краю, то на территории региона из-за дождей и прохождения паводка в 21 населенном пункте остаются подтопленными 18 жилых домов. Сразу в 10 районах региона по распоряжению врио губернатора края введен режим ЧС.