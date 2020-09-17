В женской колонии под Хабаровском прошел «Межгалактический показ мод» Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Женщина остается женщиной всегда, где бы она не сидела - в ресторане, театре или колонии. А чего хочется женщинам? Правильно - быть красивыми, и чтобы это ценили. Поэтому неудивительно, что в модных показах, опять же, где бы они не проходили, от участниц отбою нет, как, например, в колонии №12 под Хабаровском.

Тюрьма - она и есть тюрьма: барак - работа, работа - барак, и совсем немного времени на досуг - тут ведь не курорт. Поэтому к его организации здесь подходят вдумчиво и с фантазией, надо же чем-то занять ближайшие 5 -10 лет за забором из колючей проволоки?

В женской колонии под Хабаровском прошел «Межгалактический показ мод» Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Мы уже писали, что в женской колонии очень популярны театры - сами ставят, сами играют, сами смотрят, но удовольствие от постановки получают нешуточное, а местные актеры могут соперничать в популярности со звездами Голливуда.

Есть в «местах не столь отдаленных» свои музеи, причем весьма и весьма необычные, свои библиотеки, а теперь вот и конкурс кутюрье организовали. Причем назвали его скромно, но со вкусом - «Межгалактический показ мод».

- Над созданием коллекции моделей одежды с «космическими» элементами осужденные женщины трудились не одну неделю, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю. - В результате на подиум «Межгалактического показа мод» вышли модели, демонстрирующие коктейльные и вечерние платья с яркими принтами и необычным кроем, соответствующие заявленной тематике.

Для современного человека пошить платье, тем более необычного покроя - подвиг, а в местах заключения так и подавно. Шить-то здесь умеют, слава богу, не первый год за машинкой, и с фантазией у местных обитательниц все в порядке - время подумать и придумать что-то необычное есть, главный вопрос - где достать материалы? Тут вам, извините, магазина «Ткани» нет, и с доставкой туго. Однако достали и пошили.

В женской колонии под Хабаровском прошел «Межгалактический показ мод» Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

- Для создания космических костюмов осужденные женщины использовали ткани и разнообразные подручные материалы, - подчеркнули в исправительном учреждении. - Для реализации дизайнерских решений применялись фольга, блестки, картон и оберточная бумага. Перед моделями стояла задача продемонстрировать свой костюм и интересно рассказать про него.

Как говорится: «когда бы вы знали…», но получилось, надо отдать должное мастерицам, неплохо. Кстати, в колониях давно уже шьют наряды от кутюр. Практичные американцы давно смекнули, что именно в тюрьмах получается и дешево, и качественно, так что самые именитые бренды не брезгуют пользоваться услугами заключенных.

Ну и немного прозы жизни. Понятно, что за здорово живешь организовать в колонии показ мод не так-то просто, поэтому его приурочили к ежегодному конкурсу на самый образцовый отряд, только финальный концерт заменили модным шоу. Все модели межгалактического дефиле получили грамоты за участие в мероприятии и «плюсики» в графу о поведении. А самым образцовым отрядом в этом году был признан отряд №7.

В женской колонии под Хабаровском прошел «Межгалактический показ мод» Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

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