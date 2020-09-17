Курс норд: Михаил Дегтярев побывал на северах Хабаровского края

У северной природы особая красота, надменная и величественная. Но тот, кто не испугается неприступности Севера, влюбится в него навсегда Фото: Правительство Хабаровского края

На этой неделе Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, отправился в рабочую поездку по Аяно-Майскому и Тугуро-Чумиканскому районам. Север края, где плотность населения самая низкая в регионе, а плотность проблем – наоборот, самая высокая.

«УЕЗЖАТЬ НЕ ХОТИМ!»

В Аяно-Майском районе Михаил Дегтярев первым дело поехал на дизельную электростанцию и пирс. На ремонт последнего по распоряжению врио губернатора недавно были выделены 1,2 млн рублей. Глава края хотел лично убедиться, что деньги потрачены с толком.

Любовался отремонтированным пирсом Михаил Дегтярев недолго – погрузился в проблемы. А их немало: аэропорту Аяна и некоторым поселениям нужна тяжелая техника высокой проходимости – бульдозеры и экскаваторы. На пирс нужно устанавливать новый кран, цена вопроса – 15-16 млн рублей.

Жаловались местные жители на низкую скорость интернета. Медучреждениям, бизнесу, учреждениям образования и культуры – всем нужна нормальная связь, которая отчасти бы компенсировала географическую удаленность района. Михаил Дегтярев сказал, что знает об этой проблеме, в каждом втором районе люди жалуются на нее. Вопрос устранения цифрового неравенства – одна из задач, поставленных лично президентом перед главами всех субъектов федерации. «Решаем с Ростелекомом», - заверил Михаил Дегтярев жителей.

И в Тугуро-Чумиканском, и в Аяно-Майском районах Михаил Дегтярев в первую очередь был заинтересован в прямом разговоре с местными Фото: Правительство Хабаровского края

Предприниматели района отдельно попросили врио губернатора посодействовать во включении Аяно-Майского района в перечень отдаленных территорий, где бизнесу дается послабление в вопросе работы с ЕГАИС. Опять-таки из-за низкой скорости интернет-соединения возможности обеспечивать корректную работу с этой системой у местных предпринимателей нет.

Говорили о выравнивании энерготарифов для бизнеса: в Аяно-Майском районе один киловатт/час для юрлиц и организаций стоит 46-60 рублей. На стоимость влияет дорогое топливо и высокие энергопотери на сетях, изношенность которых достигает 50%. Центральная районная больница, по словам ее главврача, ежегодно платить по счетам за электроэнергию около 17 миллионов рублей. Сравните: на покупку лекарств больница тратит 3 миллиона в год.

Сходу разрешить проблему Михаил Дегтярев не обещал – тут, как видно, комплекс негативных факторов, с каждым нужно разбираться отдельно.

- Постараемся помочь центральной районной больнице, такая нагрузка на них ложится. Сейчас субсидирование предусмотрено только учреждениям культуры и образования, - отметил врио главы региона.

Михаил Дегтярев однажды сказал, что хочет пожать руку каждому жителю края. Плюс еще одно рукопожатие Фото: Правительство Хабаровского края

Есть проблемы у рыбоперерабатывающих предприятий района, накопилось много в социальной сфере – учреждения здравоохранения, культуры и образования остро нуждаются в капитальном ремонте.

Обещать глава края не стал. Согласился с тем, что объекты важные для жизни района, но нужно, во-первых, учитывать возможности краевого бюджета, во-вторых, смотреть экономическую обоснованность ремонта. Похоже, некоторые будет дешевле снести и построить новые – на капремонт Аянской средней школы, 1976 года постройки, например, требуется 154 миллиона рублей. Вполне возможно, что придется обращаться за помощью к федеральному центру. Так, те же школы можно включить в федеральную целевую программу, чтобы получить финансирование.

Примечательно, что, несмотря на ворох проблем, не самую лучшую социальную инфраструктуру, местные жители не хотят переезжать. Они хотят, чтобы им помогли наладить жизнь здесь.

ЛИЦОМ К СЕВЕРУ

В Тугуро-Чумиканском районе обстановка схожая: та же географическая удаленность от «большой земли», высокие энерготарифы, жалобы на сферу здравоохранения, общая изношенность инфраструктуры – от дорожной до культурно-досуговой. При этом, по словам местных жителей, район лет 15 не навещали первые лица края.

Да, здесь живет всего две тысячи человек, самый крупный населенный пункт – село Чумикан, где проживает около 900 человек. Однако, и на этом Михаил Дегтярев сделал особый упор, для краевых властей плотность населения не должна играть роли – здесь живут люди и их проблемы надо решать.

Отметил врио губернатора катастрофическую нехватку медперсонала и обветшалость больниц, трудности с доставкой лекарств. Кадровый вопрос быстро не решить: привлечение специалистов в отдаленные территории на постоянной основе требует большой предварительной работы. Отчасти остроту проблемы можно снизить, если повторять опыт выездных бригад врачей. То есть с некоторой периодичностью отправлять медиков в командировки в район. Как показала практика, такой формат хорошо приняли жители отдаленных и труднодоступных поселений.

Несмотря на массу проблем, северяне не хотят покидать родные места - хотят налаживать жизнь здесь Фото: Правительство Хабаровского края

Детсад и дом культуры села нуждаются в капитальном ремонте. Педагоги местной школы пожаловались на то, что временных работников поддерживают, а тех, кто родился и продолжает работать в родном селе, - нет.

Пожаловались местные жители, среди которых очень много представителей коренных малочисленных народов Севера, на организацию любительской рыбалки. Люди регулярно получают отказы при выделении квот на вылов рыбы. Одна ошибка в оформлении заявки оборачивается тем, что семья остается без рыбы. По мнению Михаила Дегтярева, это говорит о формальном подходе чиновников, нежелании помогать людям. Выяснилось, что на уровне края не разработан порядок определения лиц из числа коренного населения, не относящихся к малым народностям, но тоже имеющих право на получение квот на вылов рыбы.

Врио губернатора все проблемы взял на карандаш, заверил людей, что во всех вопросах детально разберется, даст соответствующие поручения профильным министерствам. Но, согласитесь, по большому счету это будет латание дыр, лечение симптомов, а нужно лечить саму болезнь.

- Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края до 2030 года практически ничего не предусматривает в отношении северных районов. Так нельзя. Этим территориям нужно уделять особое внимание. К северу нужно повернуться лицом, - отметил Михаил Дегтярев.

Закончилась беседа на хорошей ноте: глава края сообщил жителям, что в краевом бюджете по его поручению дополнительно зарезервированы деньги на субсидирование авиаперевозок для северян.

Поездка в Тугуро-Чумиканский район завершила знакомство врио губернатора с проблемными территориями. По итогам рабочих поездок предстоит большая системная работа по каждому району и по краю в целом.