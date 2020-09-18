Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 18 сентября 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 18 сентября 2020 года, в Хабаровском крае общее число заражений коронавирусом составило 11187. Из них вылечились 9057, скончались 101, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 61 новый случай заболевания. Данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По числу зараженных коронавирусом лидируют Хабаровск и Хабаровский район, где выявили в общей сложности 8314 случаев. На втором месте Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район, где выявили 1641 факт заболевания. Третье место делят Верхнебуреинский и имени Лазо районы - там по 195 случаев заражения.

Заболеваемость коронавирусом в районах Хабаровского края ФОТО: регональный минздрав

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.