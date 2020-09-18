Сезон в Хабаровском краевом театре драмы откроется гастролями

Спектакль «Плыл кораблик белопарусный». Фото: ТЮЗ имени Брянцева

После пандемии наконец-то оживают театры. Полгода жизнь там едва теплилась, сейчас театральные коллективы смогли вздохнуть полной грудью. В Хабаровске отменили «шахматную» рассадку – в залах теперь можно приниматься только зрителей сколько поместится, а артисты выехали на первые в этом «коронавирусном» году гастроли.

В рамках проекта «Большие гастроли» который организован Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» и при поддержке Министерства культуры страны, ведущие артисты Хабаровского краевого театра драмы отправились в Санкт-Петербург, а из культурной столицы на Дальний Восток прибыла труппа знаменитого и пожалуй одного из старейших в России театров для юных зрителей – ТЮЗа имени Брянцева.

Гости из Петербурга привезли в Хабаровск свои лучшие постановки: «Бедную Лизу», «Сказку о потерянном времени», «Человека в футляре», «Плыл кораблик белопарусный» и «Зимнюю сказку». На некоторые спектакли даже в Питере билеты достать сложно.

- Конечно же мы хотим привезти то, что любим, все самое лучшее, но что-то не получается из-за технических особенностей площадки, у нас, например есть и «круг», и «кольцо», здесь только круг. Также при подготовке к гастролям мы эти моменты учитывали. К тому же хотели привезти такие спектакли, которые не идут в репертуаре хабаровских театров. Так что пришлось прийти к некоторому консенсусу, - рассказала Татьяна Цветкова, заместитель директора Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А.А. Брянцева.

Хабаровчане в свою очередь сыграют перед петербургской публикой спектакли «Леди на день», «Собачье сердце», «По щучьему веленью», «Василиса Прекрасная», «Мой бедный Марат». Гастроли продлятся не долго – до 20 сентября, так что имеет смысл поспешить.