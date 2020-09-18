Это Хабаровск! Белому театру быть!

Андрей Трумба, художественный руководитель «Белого театра» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Единственный частный театр Хабаровска, а именно «Белый театр» на грани закрытия. До его директора - актера Андрея Трумбы наконец-то дошли письма из министерства обороны (именно военные владеют помещением) о том, что арендная плата повышена, и мало того - театр с января накопил долгов почти на полмиллиона рублей.О том как спасать уникальный творческий проект обсуждали в формате круглого стола с художественным руководителем «Белого театра» Андреем Трумбой и заместителем генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александром Веретенниковым.